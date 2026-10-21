comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1884, Argentina encendió un faro en una isla azotada por el viento: funcionó 18 años y se convirtió en una leyenda mundial

Fue construido en la Isla de los Estados para orientar a los barcos. Aunque se apagó en 1902, una novela de Julio Verne lo convirtió en un símbolo argentino.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Faro del fin del Mundo
El faro fue reconstruido en 1998 Foto: Instagram @findelmundo.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un territorio rodeado de acantilados, fuertes vientos y aguas impredecibles, la Argentina levantó una construcción destinada a proteger a los navegantes. Se trataba del Faro de San Juan de Salvamento, inaugurado el 25 de mayo de 1884 en la remota Isla de los Estados, Tierra del Fuego.

Su estructura original funcionó durante apenas 18 años. Sin embargo, aquella pequeña casa de madera consiguió dejar una huella que continúa vigente: inspiró una novela de Julio Verne, fue reconstruida más de un siglo después y pasó a la historia como el Faro del Fin del Mundo.

Una luz argentina frente a los mares más peligrosos

Durante las últimas décadas del siglo XIX, navegar por las aguas cercanas al cabo de Hornos era una misión de alto riesgo. Los barcos debían enfrentar oleaje intenso, bancos de niebla, fuertes tormentas y salientes rocosas difíciles de detectar.

En ese contexto, la División Expedicionaria al Atlántico Sur, comandada por Augusto Lasserre, instaló en 1884 una subprefectura marítima, una estación de salvamento, un penal y el faro. El objetivo era señalizar la costa y asistir a las embarcaciones en emergencia.

Contenido Recomendado

Fue capital durante cuatro meses, guarda objetos de Sarmiento y conserva el salón donde se federalizó Buenos Aires:cómo es el histórico edificio de Belgrano

Museo Histórico Sarmiento

Los historiadores del vidrio derrumban el mito:el hueco en la base de las botellas de vino no se creó para apoyar el pulgar, nació para esconder una punta filosa que rompía mesas

Botella de vino sobre una mesa de madera.
Faro del fin del Mundo
El histórico faro fue inaugurado en 1884 Foto: Instagram @findelmundo.gob.ar

El nombre de San Juan ya identificaba al cabo sobre el que fue construido. Lasserre agregó la expresión “de Salvamento” para dejar en claro la función de aquel establecimiento perdido en el extremo austral.

A diferencia de los faros tradicionales, no tenía una gran torre. Era una casa de madera de lenga con 16 lados, aproximadamente cinco metros de altura y nueve metros de diámetro. Su luz era producida por ocho lámparas de querosén, colocadas detrás de ventanas con cristales especiales.

El problema que obligó a apagarlo

A pesar de su importancia, el faro tenía una dificultad inesperada: su luz no siempre podía verse desde el mar.

La escasa potencia de las lámparas, las montañas, los islotes cercanos y la nubosidad frecuente reducían considerablemente su alcance. En determinadas condiciones climáticas, la señal quedaba completamente oculta.

Faro del fin del Mundo
El Faro de San Juan de Salvamento, en la Isla de los Estados Foto: Instagram @findelmundo.gob.ar

Ante esta situación, el Gobierno argentino decidió construir el Faro Año Nuevo en la isla Observatorio, ubicada más al norte. Finalmente, el Faro de San Juan de Salvamento fue apagado en octubre de 1902, después de permanecer activo durante 18 años.

Aunque parecía condenado al abandono, su historia recién comenzaba.

Julio Verne lo convirtió en el Faro del Fin del Mundo

El aislamiento de la isla y la imagen de una luz solitaria frente al océano inspiraron al escritor francés Julio Verne. Ese escenario se convirtió en el centro de su novela El faro del fin del mundo, publicada en 1905.

La obra cuenta la historia de tres argentinos encargados de custodiar el faro, quienes deben enfrentarse a una banda de piratas que pretende utilizar la isla para atacar embarcaciones.

Faro del fin del Mundo
La construcción original funcionó durante 18 años Foto: Instagram @findelmundo.gob.ar

El éxito de la novela hizo que el lugar fuera conocido internacionalmente como el Faro del Fin del Mundo. Su valor, sin embargo, no es únicamente literario: también representa el esfuerzo realizado por la Argentina para establecer puestos de auxilio y señales marítimas en una región extrema.

La reconstrucción de un símbolo argentino

Después de su desactivación, el edificio quedó expuesto durante décadas al frío, la humedad y los fuertes vientos. Con el paso del tiempo, su estructura se deterioró casi por completo.

En la década de 1990, especialistas del Museo Marítimo de Ushuaia, el Museo del Fin del Mundo y la Armada Argentina comenzaron a investigar y recuperar sus restos.

En febrero de 1997, algunas piezas fueron trasladadas hasta Ushuaia a bordo del rompehielos ARA Almirante Irizar. A partir de fotografías antiguas y estudios arqueológicos se construyó una réplica a escala real, inaugurada el 3 de octubre de 1997.

Un año después, un grupo de franceses fascinado por la novela de Verne colaboró con el Servicio de Hidrografía Naval para reconstruir el faro en su emplazamiento original.

La nueva estructura fue equipada con paneles solares y sistemas modernos de ayuda a la navegación. Así, casi un siglo después de haber sido apagada, su luz volvió a brillar sobre la Isla de los Estados.

El acceso al lugar continúa restringido y alejado del turismo masivo. Esa condición conserva la atmósfera que hizo célebre al faro: una diminuta construcción argentina frente a uno de los paisajes más inhóspitos del planeta.

Más de 140 años después de su inauguración, el Faro de San Juan de Salvamento sigue cautivando por reunir historia, naufragios, literatura, exploración y soberanía. Estuvo activo solamente durante 18 años, pero su historia consiguió atravesar generaciones.

HistoriaUshuaiaPatagonia
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Resistió la invasión de un imperio en 1827 y todavía conserva las banderas capturadas:el pueblo argentino que protagonizó una hazaña olvidada

    Resistió la invasión de un imperio en 1827 y todavía conserva las banderas capturadas: el pueblo argentino que protagonizó una hazaña olvidada

  2. A fines de 1810, Belgrano pasó por una estancia de casi 400 años rodeada por los Esteros del Iberá:fue capilla jesuítica, refugio militar y campo ganadero

    A fines de 1810, Belgrano pasó por una estancia de casi 400 años rodeada por los Esteros del Iberá: fue capilla jesuítica, refugio militar y campo ganadero

  3. En 1897, Argentina botó una fragata para formar marinos:realizó 37 viajes de instrucción y hoy es un museo flotante en pleno Puerto Madero

    En 1897, Argentina botó una fragata para formar marinos: realizó 37 viajes de instrucción y hoy es un museo flotante en pleno Puerto Madero

  4. En 1937, Argentina comenzó a construir una avenida para marcar el límite de Buenos Aires:hoy la recorren miles de vehículos por día

    En 1937, Argentina comenzó a construir una avenida para marcar el límite de Buenos Aires: hoy la recorren miles de vehículos por día

  5. En 1910, Argentina introdujo la rosa mosqueta como cerco vivo:hoy invade los humedales más valiosos de la Patagonia

    En 1910, Argentina introdujo la rosa mosqueta como cerco vivo: hoy invade los humedales más valiosos de la Patagonia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei acusó públicamente al grupo Clarín en España

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Diputados aprobó la Ley de Tierras y deberá volver al Senado:sigue la sesión maratónica que podría terminar de madrugada

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

Economía

La actividad económica se estancó en agosto y cayó 1,7% en el último año, según el INDEC

Actividad económica, industria, NA

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Internacionales

Donald Trump insultó a dos periodistas mujeres en la Casa Blanca:llamó “tonta” a una reportera de CNN y “estúpida” a otra de ABC News

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One.

Usaron una identidad robada para importar 2.772 bachas y 543 radiadores de China, pero la CBP incautó todo

Midterm elections en USA:cuándo se vota y dónde hay que registrarse para participar en California, Nueva York, Florida y Texas

Zelenski dispuesto a ceder territorio de Ucrania a Rusia:“Es la forma real de poner fin a esta guerra”