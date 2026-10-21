Fue capital durante cuatro meses, guarda objetos de Sarmiento y conserva el salón donde se federalizó Buenos Aires: cómo es el histórico edificio de Belgrano

El museo guarda objetos personales de Sarmiento Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

En pleno barrio porteño de Belgrano, frente a la plaza Manuel Belgrano, se encuentra un edificio que fue testigo de uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina.

Se trata del Museo Histórico Sarmiento, una construcción de influencia italiana que funcionó como Municipalidad de Belgrano y, durante la crisis política de 1880, se convirtió temporalmente en sede del Gobierno nacional. En su salón principal se sancionó la ley que declaró a Buenos Aires como Capital Federal de la República Argentina.

Desde 1938, el museo también conserva una valiosa colección relacionada con Domingo Faustino Sarmiento, además de documentos pertenecientes a Nicolás Avellaneda y a los legisladores que participaron de aquellas jornadas decisivas.

El pueblo de Belgrano que llegó a ser capital del país

Antes de transformarse en uno de los barrios más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, Belgrano era un pueblo independiente. Su creación se formalizó en 1855, en terrenos cercanos a las actuales Barrancas de Belgrano.

Con el crecimiento de la localidad fue necesario construir una sede para sus autoridades. Las obras de la Casa Municipal comenzaron en 1869, bajo el proyecto del arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, y el edificio fue inaugurado el 8 de diciembre de 1872 con un gran baile.

El edificio fue sede del Gobierno nacional en 1880 Foto: argentina.gob.ar

Durante sus primeros años, allí se efectuaban trámites administrativos, pero también se organizaban conciertos, celebraciones cívicas, fiestas patronales y reuniones sociales.

El momento más importante llegó en 1880. El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las autoridades bonaerenses, encabezadas por el gobernador Carlos Tejedor, llevó al presidente Nicolás Avellaneda a trasladar los poderes Ejecutivo y Legislativo fuera de la ciudad.

Como consecuencia, Belgrano fue declarado Capital Provisoria de la Nación durante cuatro meses, entre junio y octubre de 1880. La antigua Municipalidad se transformó entonces en uno de los principales centros políticos de la Argentina.

El salón donde se federalizó Buenos Aires

El 20 de septiembre de 1880, las cámaras legislativas reunidas en este edificio sancionaron la ley que declaró a Buenos Aires Capital Federal.

La medida puso fin a un prolongado conflicto entre la Nación y la provincia relacionado con el control político de la ciudad, el puerto y las rentas de la Aduana. También permitió avanzar en la consolidación del Estado nacional.

Aquí se sancionó la federalización de Buenos Aires Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

El espacio donde se desarrollaron aquellas sesiones todavía se conserva. Actualmente conocido como Salón Histórico, permite reconstruir el clima político del denominado “Congreso de Belgrano”.

Pocos años después, Belgrano fue elevado a la categoría de ciudad. En 1887 quedó incorporado, junto con el Partido de Flores, a la Ciudad de Buenos Aires y perdió definitivamente su autonomía.

Una construcción con columnas y una torre con reloj

El edificio presenta una marcada influencia arquitectónica italiana. Su planta baja tiene forma de “H”, con dos pabellones laterales unidos por una sala central.

Las galerías están sostenidas por columnas de orden dórico, mientras que sobre el acceso de la avenida Juramento sobresale una escultura que representa a la República con el Escudo Nacional. La figura fue colocada en 1875 y donada por Florencio A. Núñez.

La fachada conserva su influencia italiana Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

En el frente de la calle Cuba también puede observarse una galería con seis columnas y una característica torre con reloj, incorporada como homenaje al edificio donde se sancionó la federalización de Buenos Aires.

Epígrafe: La fachada conserva columnas dóricas, una torre con reloj y una escultura de la República.

Los objetos personales de Sarmiento que conserva el museo

El museo fue creado en 1938, al cumplirse 50 años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento. Sus salas reúnen muebles, retratos, libros, periódicos, archivos y objetos personales del expresidente sanjuanino.

Parte de esta colección había sido entregada al Estado por sus descendientes en 1913. Durante varios años, muchas piezas permanecieron almacenadas por falta de un espacio adecuado para exhibirlas.

La torre con reloj domina el frente histórico Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

El recorrido también aborda la presidencia de Nicolás Avellaneda, la crisis política de 1880 y el proceso que convirtió a Buenos Aires en Capital Federal.

Epígrafe: El museo exhibe documentos, libros, retratos y muebles vinculados con Sarmiento.

El secreto histórico que conserva Belgrano

El Museo Histórico Sarmiento, ubicado en Cuba 2079, fue declarado Monumento Histórico Nacional por su valor arquitectónico y político.

Belgrano fue capital provisoria durante cuatro meses Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

A lo largo de su historia fue municipalidad, escenario de celebraciones, sede del Gobierno federal, recinto legislativo y museo. Entre sus paredes permanece un dato que muchos desconocen: durante cuatro meses, Belgrano fue el centro político de la Argentina y la capital provisoria del país.