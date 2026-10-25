comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1852, Urquiza venció junto a un palomar con 10.000 nidos: tenía tres anillos, cuatro accesos y cambió la historia argentina

La enorme construcción había sido levantada en 1788 en una chacra ubicada a unos 20 kilómetros de Buenos Aires. Décadas después, quedó en el centro de la batalla que terminó con el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Palomar de Caseros
El histórico Palomar de Caseros, construido en 1788 Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En el oeste del Gran Buenos Aires todavía permanece en pie una sorprendente construcción circular con tres anillos, cuatro accesos y alrededor de 10.000 nidos. Se trata del Palomar de Caseros, uno de los monumentos más curiosos relacionados con la historia argentina.

Su origen se remonta a 1788, cuando el comerciante andaluz Diego Casero ordenó construirlo cerca de su chacra, ubicada en la antigua Cañada de Morón. Su función original era alojar palomas y producir pichones, cuya carne era considerada un alimento valioso durante el período colonial.

Sin embargo, más de seis décadas después, aquella instalación rural terminó convertida en testigo de una jornada decisiva: la Batalla de Caseros, ocurrida el 3 de febrero de 1852.

El palomar con 10.000 nidos que sorprendió a Buenos Aires

El edificio contaba con aproximadamente 10.000 mechinales, nombre que recibían los pequeños espacios destinados a las aves. Por su extraordinaria capacidad, fue considerado el palomar más grande de la campaña bonaerense.

Contenido Recomendado

A fines del siglo XIX, una avenida porteña le dio su nombre a todo un barrio:fue camino de carros, refugio de escritores y cuna del tango

Avenida Boedo

En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político:dos años después, compró armas para la Revolución

Ángela Castelli
Palomar de Caseros
La construcción conserva alrededor de 10.000 nidos Foto: Instagram @buenosaires_historica_vr

Su estructura posee planta circular, corredores perimetrales y anillos concéntricos separados por patios. La altura aumenta hacia el centro y los cuatro accesos principales fueron orientados hacia los puntos cardinales.

Los nidos estaban formados con ladrillos superpuestos y dispuestos hacia el interior para proteger a las palomas del viento. A finales del siglo XVIII, una obra de semejante tamaño era también una demostración de riqueza, innovación y capacidad productiva.

La batalla que terminó con el poder de Rosas

El 3 de febrero de 1852, los campos que rodeaban al palomar fueron escenario del enfrentamiento entre las tropas de Juan Manuel de Rosas y el Ejército Grande, comandado por Justo José de Urquiza.

Cerca de 50.000 soldados participaron de una batalla que duró alrededor de tres horas y fue considerada una de las operaciones militares más grandes desarrolladas hasta ese momento en Sudamérica.

Batalla de Casero el 3 de febrero de 1852
Batalla de Casero el 3 de febrero de 1852

Las fuerzas federales utilizaron la casa, el palomar y los terrenos de la chacra como parte de su posición defensiva. En torno al edificio se desplegaron soldados de infantería, piezas de artillería y coheteras.

La victoria de Urquiza provocó la renuncia de Rosas y su posterior exilio en el Reino Unido. Además, abrió el proceso político que desembocó en la sanción de la Constitución Nacional de 1853.

El monumento que le dio identidad a una ciudad

El apellido de Diego Casero quedó asociado definitivamente con la zona y terminó dando nombre a la localidad de Caseros. Por su parte, el partido de Tres de Febrero recibió esa denominación en recuerdo de la fecha de la histórica batalla.

Actualmente, el palomar se encuentra dentro de los terrenos del Colegio Militar de la Nación, cerca de la Ruta Provincial 201, en la localidad bonaerense de El Palomar.

Palomar de Caseros
El palomar fue escenario de la Batalla de Caseros Foto: Instagram @buenosaires_historica_vr

En 1942, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Su figura también aparece en los símbolos institucionales del partido de Tres de Febrero.

Más de dos siglos después de su construcción, sus paredes continúan en pie. El Palomar de Caseros dejó de ser una instalación para criar aves y se convirtió en un testigo directo de la caída de Rosas, el triunfo de Urquiza y el comienzo de una nueva etapa en la organización argentina.

HistoriaCaserosJusto José de UrquizaJuan Manuel de Rosas
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1832, un joven médico salvó a San Martín y a su hija del cólera:48 años después, cumplió el último deseo del Libertador

    En 1832, un joven médico salvó a San Martín y a su hija del cólera: 48 años después, cumplió el último deseo del Libertador

  2. En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria:hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

    En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria: hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

  3. En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político:dos años después, compró armas para la Revolución

    En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político: dos años después, compró armas para la Revolución

  4. Fue fundada por 530 inmigrantes, nació por impulso de Urquiza y conserva objetos de los primeros colonos:cómo es la joya histórica de Entre Ríos

    Fue fundada por 530 inmigrantes, nació por impulso de Urquiza y conserva objetos de los primeros colonos: cómo es la joya histórica de Entre Ríos

  5. En 1928, Argentina trajo un árbol venenoso de China para fabricar pinturas:llegó a procesar 60.000 toneladas y finalmente terminó abandonado

    En 1928, Argentina trajo un árbol venenoso de China para fabricar pinturas: llegó a procesar 60.000 toneladas y finalmente terminó abandonado
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei, expectante por las elecciones en Brasil:apuesta a un triunfo de Bolsonaro para consolidar la derecha internacional

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

Reforma del Banco Central:el Gobierno busca revertir en Diputados los cambios clave que aprobó el Senado

Caso $LIBRA:Milei no descartó iniciar acciones legales contra “periodistas delincuentes” que realizaron una “operación” en su contra

Javier Milei festejó que Benjamín Netanyahu haya respaldado el reclamo de la Argentina por las Malvinas

Economía

Noviembre llega con cambios para los jubilados:aumento, bono y nuevas fechas de cobro

Oficinas de ANSES

Reintegros de Cuenta DNI:cómo ahorrar hasta $35.000 en compras este domingo 25 de octubre

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

Internacionales

Balotaje en Brasil, EN VIVO:la Justicia extendió la votación hasta las 19 y suspendieron el escrutinio

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, asiste a un acto de cierre de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio:“Estoy aquí, con ustedes”

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años