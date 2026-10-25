En 1852, Urquiza venció junto a un palomar con 10.000 nidos: tenía tres anillos, cuatro accesos y cambió la historia argentina

El histórico Palomar de Caseros, construido en 1788 Foto: Argentina.gob.ar.

En el oeste del Gran Buenos Aires todavía permanece en pie una sorprendente construcción circular con tres anillos, cuatro accesos y alrededor de 10.000 nidos. Se trata del Palomar de Caseros, uno de los monumentos más curiosos relacionados con la historia argentina.

Su origen se remonta a 1788, cuando el comerciante andaluz Diego Casero ordenó construirlo cerca de su chacra, ubicada en la antigua Cañada de Morón. Su función original era alojar palomas y producir pichones, cuya carne era considerada un alimento valioso durante el período colonial.

Sin embargo, más de seis décadas después, aquella instalación rural terminó convertida en testigo de una jornada decisiva: la Batalla de Caseros, ocurrida el 3 de febrero de 1852.

El palomar con 10.000 nidos que sorprendió a Buenos Aires

El edificio contaba con aproximadamente 10.000 mechinales, nombre que recibían los pequeños espacios destinados a las aves. Por su extraordinaria capacidad, fue considerado el palomar más grande de la campaña bonaerense.

La construcción conserva alrededor de 10.000 nidos Foto: Instagram @buenosaires_historica_vr

Su estructura posee planta circular, corredores perimetrales y anillos concéntricos separados por patios. La altura aumenta hacia el centro y los cuatro accesos principales fueron orientados hacia los puntos cardinales.

Los nidos estaban formados con ladrillos superpuestos y dispuestos hacia el interior para proteger a las palomas del viento. A finales del siglo XVIII, una obra de semejante tamaño era también una demostración de riqueza, innovación y capacidad productiva.

La batalla que terminó con el poder de Rosas

El 3 de febrero de 1852, los campos que rodeaban al palomar fueron escenario del enfrentamiento entre las tropas de Juan Manuel de Rosas y el Ejército Grande, comandado por Justo José de Urquiza.

Cerca de 50.000 soldados participaron de una batalla que duró alrededor de tres horas y fue considerada una de las operaciones militares más grandes desarrolladas hasta ese momento en Sudamérica.

Batalla de Casero el 3 de febrero de 1852

Las fuerzas federales utilizaron la casa, el palomar y los terrenos de la chacra como parte de su posición defensiva. En torno al edificio se desplegaron soldados de infantería, piezas de artillería y coheteras.

La victoria de Urquiza provocó la renuncia de Rosas y su posterior exilio en el Reino Unido. Además, abrió el proceso político que desembocó en la sanción de la Constitución Nacional de 1853.

El monumento que le dio identidad a una ciudad

El apellido de Diego Casero quedó asociado definitivamente con la zona y terminó dando nombre a la localidad de Caseros. Por su parte, el partido de Tres de Febrero recibió esa denominación en recuerdo de la fecha de la histórica batalla.

Actualmente, el palomar se encuentra dentro de los terrenos del Colegio Militar de la Nación, cerca de la Ruta Provincial 201, en la localidad bonaerense de El Palomar.

El palomar fue escenario de la Batalla de Caseros Foto: Instagram @buenosaires_historica_vr

En 1942, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Su figura también aparece en los símbolos institucionales del partido de Tres de Febrero.

Más de dos siglos después de su construcción, sus paredes continúan en pie. El Palomar de Caseros dejó de ser una instalación para criar aves y se convirtió en un testigo directo de la caída de Rosas, el triunfo de Urquiza y el comienzo de una nueva etapa en la organización argentina.