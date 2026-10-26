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En 1812, una joven de 14 años se casó con José de San Martín: 11 años después, murió sin poder despedirse de él

Remedios de Escalada acompañó la causa revolucionaria y la preparación del Ejército de los Andes, pero murió sin volver a ver a San Martín.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Remedios de Escalada
Remedios tenía 14 años cuando se casó con San Martín Foto: Museo Histórico Nacional
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La historia argentina suele representar a José de San Martín sobre un caballo, rodeado de soldados y con la mirada puesta en la Cordillera de los Andes. Sin embargo, detrás de sus campañas militares existió una historia familiar atravesada por la distancia, la enfermedad y una despedida que nunca pudo concretarse.

Su protagonista fue María de los Remedios de Escalada, una joven de una de las familias más influyentes de Buenos Aires. Tenía apenas 14 años cuando se casó con San Martín. Once años después, murió sin poder verlo por última vez.

Remedios nació el 20 de noviembre de 1797. Fue hija de Antonio José de Escalada y Tomasa de la Quintana y Aoiz. La residencia familiar, conocida como los Altos de Escalada, era uno de los principales espacios de reunión de la sociedad porteña.

Por sus salones pasaban comerciantes, militares y partidarios del movimiento iniciado en 1810. En ese ambiente comenzó a involucrarse con las ideas revolucionarias que estaban transformando el Río de la Plata.

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El encuentro de Remedios de Escalada con San Martín

San Martín regresó al territorio rioplatense en marzo de 1812, después de desarrollar gran parte de su carrera militar en Europa. Tenía 34 años y el objetivo de organizar un cuerpo de caballería profesional.

Poco después comenzó a frecuentar las reuniones de la familia Escalada. Allí conoció a Remedios. Ella era una adolescente criada entre las comodidades de la élite porteña; él era un militar 19 años mayor y casi desconocido en Buenos Aires.

El matrimonio tuvo una hija, Merceditas
El matrimonio tuvo una hija, Merceditas

El vínculo avanzó con rapidez y se casaron en 1812. Entre los testigos se encontraron Carlos María de Alvear y Carmen Quintanilla de Alvear.

La unión también acercó a San Martín a una familia influyente. Sin embargo, la vida de Remedios demuestra que su papel no quedó limitado a un matrimonio conveniente.

El aporte de Remedios a la causa revolucionaria

Mientras San Martín organizaba el Regimiento de Granaderos a Caballo, Remedios participó en los espacios políticos y sociales de la época. Integró la Sociedad Patriótica y colaboró con iniciativas destinadas a reunir dinero para comprar armas.

En una sociedad que restringía la intervención pública de las mujeres, las tertulias, las colectas y las redes familiares fueron fundamentales para sostener la revolución.

Remedios de Escalada y José de San Martín, un matrimonio infeliz
Remedios de Escalada y José de San Martín Foto: Archivo

Cuando San Martín fue designado gobernador intendente de Cuyo, en 1814, Remedios dejó Buenos Aires y se trasladó a Mendoza. La ciudad se convirtió en el centro de preparación del Ejército de los Andes.

Su residencia funcionó como punto de encuentro de militares y familias que colaboraban con la campaña. Remedios también apoyó las acciones organizadas por las mujeres cuyanas para reunir telas, alimentos, dinero y otros recursos.

El nacimiento de Mercedes y las largas separaciones

El 16 de agosto de 1816 nació en Mendoza Mercedes Tomasa, la única hija del matrimonio. Pocos meses después, San Martín partió para iniciar el cruce de los Andes.

Remedios regresó a Buenos Aires con la niña. Su salud ya se encontraba deteriorada y los problemas respiratorios comenzaron a condicionar su vida.

San Martín y su hija, Merceditas
San Martín y su hija, Merceditas

Después del triunfo de Chacabuco, San Martín pudo reencontrarse brevemente con su familia. Volvió a verla tras la victoria de Maipú, en 1818. Desde entonces, las campañas en Chile y Perú volvieron casi permanente la separación.

Mientras San Martín continuaba con su proyecto libertador, Remedios permanecía en Buenos Aires. Las cartas eran uno de los pocos puentes posibles, aunque podían tardar meses en llegar.

La enfermedad que terminó con su vida a los 25 años

La salud de Remedios empeoró durante los primeros años de la década de 1820. Por indicación médica se trasladó a la quinta de su hermano Bernabé, ubicada en un sector que hoy forma parte de Parque Patricios.

El cambio no logró detener la enfermedad. Remedios de Escalada murió el 3 de agosto de 1823, a los 25 años, mientras San Martín se encontraba lejos de Buenos Aires.

La tumba de Remedios de Escala en Recoleta Foto: Wikipedia

El Libertador no alcanzó a despedirse. Cuando regresó, ordenó colocar sobre su sepultura una lápida con una frase que resumió el vínculo entre ambos: “Aquí yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín”.

Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta.

La mujer que quedó detrás del Libertador

Durante mucho tiempo, Remedios fue recordada solamente como la joven esposa que esperaba a San Martín. Esa imagen dejó en segundo plano su participación política, su apoyo económico a la revolución y su presencia en Mendoza durante la organización del Ejército de los Andes.

Su vida fue breve, pero estuvo atravesada por acontecimientos decisivos. Se casó a los 14 años, fue madre durante la preparación de la campaña libertadora y murió a los 25, después de pasar largos períodos separada de su esposo.

San Martín quedó inmortalizado como el Libertador de América. Remedios permaneció en los márgenes del relato. Su historia permite conocer el costo íntimo de la independencia y recordar a quienes también contribuyeron a ella lejos de los campos de batalla.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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