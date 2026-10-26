Tiene más de 300 años, siete salas y una barranca convertida en parque natural: cómo es la quinta bonaerense vinculada a San Martín y Belgrano

La histórica Quinta Los Ombúes se encuentra en pleno casco antiguo de San Isidro. Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En pleno casco histórico de San Isidro, una antigua casona conserva más de tres siglos de historia argentina. Se trata de la Quinta Los Ombúes, una propiedad que perteneció a Mariquita Sánchez de Thompson y quedó vinculada con figuras fundamentales como José de San Martín, Manuel Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón.

Actualmente, el lugar funciona como sede del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal “Dr. Horacio Beccar Varela”. Tiene siete salas de exposición permanente, una biblioteca especializada, un importante archivo documental y una barranca protegida como Parque Natural Municipal.

Sus habitaciones, galerías y jardines permiten conocer cómo era la vida cotidiana durante los períodos colonial e independentista, además de descubrir una faceta menos conocida de los protagonistas de la historia nacional.

Una propiedad con más de tres siglos de historia

Los orígenes del terreno se remontan a 1580, cuando Juan de Garay distribuyó tierras en los alrededores de la recién fundada ciudad de Buenos Aires. Su primer propietario registrado fue Pedro de la Torre, quien recibió una extensa parcela ubicada sobre las barrancas del Río de la Plata.

Estas propiedades eran conocidas como “tierras de pan llevar”, debido a que se utilizaban principalmente para cultivar trigo y producir alimentos destinados a los habitantes de Buenos Aires.

Quinta Los Ombúes. Foto: San Isidro.

Más tarde, una parte del terreno quedó relacionada con Domingo de Acassuso, considerado uno de los impulsores del desarrollo de San Isidro. Otra fracción pasó a manos de Cecilio Sánchez de Velazco, padre de Mariquita Sánchez.

La construcción original habría comenzado alrededor de 1700, aunque fue ampliada y reformada en distintas épocas. Esa sucesión de períodos históricos todavía puede verse en sus paredes anchas, patios interiores, pisos de madera y galerías abiertas hacia el jardín.

El vínculo con Mariquita Sánchez, San Martín y Belgrano

En 1812, Mariquita Sánchez de Thompson heredó la quinta familiar. La mujer tuvo un papel destacado en los círculos políticos, sociales e intelectuales de la Revolución de Mayo y de los primeros años de la Independencia.

Mariquita mantuvo contacto con personalidades como José de San Martín, Manuel Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón. Su trayectoria ayuda a comprender la importancia que tuvieron determinadas mujeres en la circulación de ideas, la formación de redes políticas y la colaboración con la causa revolucionaria.

José de San Martín y Manuel Belgrano

Durante años también se afirmó que en esta quinta se había interpretado por primera vez el Himno Nacional Argentino. Sin embargo, la tradición suele confundir la propiedad de San Isidro con la residencia porteña de Mariquita Sánchez.

Esta diferencia entre mito y evidencia histórica es uno de los aspectos más interesantes del lugar, ya que permite analizar cómo se construyeron algunos de los grandes relatos nacionales.

Siete salas, jardines y ambientes coloniales

El museo posee siete salas permanentes dedicadas a la historia de San Isidro y a las familias que habitaron la propiedad. El recorrido incluye una recreación del dormitorio de Mariquita Sánchez, una sala ambientada como en el siglo XIX y el comedor utilizado por la familia Beccar Varela.

También se exhiben muebles, documentos, retratos y objetos cotidianos que muestran cómo cambiaron las costumbres domésticas durante aproximadamente trescientos años.

Quinta Los Ombúes. Foto: Wikipedia.

Entre los sectores más llamativos aparece su patio de inspiración andaluza, acompañado por azulejos sevillanos, antiguas galerías y pisos de pinotea. Debido a las diferentes reformas, la quinta no responde a un solo estilo, sino que conserva elementos pertenecientes a distintas etapas.

Desde 2006, la propiedad alberga el museo, la biblioteca y el archivo municipal. Al año siguiente fue declarada Monumento Histórico Nacional, una distinción destinada a proteger tanto la casona como su entorno.

Una barranca transformada en parque natural

El atractivo continúa en el exterior. El jardín de la Quinta Los Ombúes se extiende sobre una barranca con vistas hacia la zona ribereña, reconocida como Parque Natural Municipal.

La vegetación, los senderos y los antiguos ombúes forman un pequeño refugio verde dentro de San Isidro. La altura del terreno también permite imaginar cómo era este paisaje antes del crecimiento urbano y de las modificaciones realizadas sobre la costa del Río de la Plata.

La posición elevada tenía una utilidad concreta durante la época colonial: permitía observar el movimiento del río y mantener las viviendas principales alejadas de los sectores bajos e inundables.

Dónde está y cómo visitar la Quinta Los Ombúes

La propiedad se encuentra en Adrián Beccar Varela 774, San Isidro. La entrada es libre y gratuita, aunque sus días y horarios pueden variar según la temporada.

Quinta Los Ombúes. Foto: Wikipedia.

Además de las exhibiciones, el lugar cuenta con una biblioteca especializada en historia argentina y local, junto con un archivo documental y fotográfico abierto a investigadores, docentes y estudiantes.

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la Quinta Los Ombúes demuestra que los escenarios relacionados con la Independencia no solamente sobreviven en campos de batalla o edificios gubernamentales. Algunos permanecen escondidos entre habitaciones coloniales, documentos, jardines y barrancas donde todavía pueden rastrearse las huellas de los protagonistas de la historia argentina.