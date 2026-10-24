En 1816, el hermano mayor de San Martín defendía a la Corona española en Filipinas: 20 años después, fue el único que perpetuó el apellido en suelo asiático

Juan de San Martín, sobrino nieto del Libertador en 1929 Foto: Archivo General de la Nación

Mientras José de San Martín organizaba el Ejército de los Andes para liberar Chile y Perú, uno de sus hermanos permanecía en el extremo opuesto del mundo al servicio de la Corona española.

Se trataba de Juan Fermín Rafael de San Martín y Matorras, un militar nacido en el Río de la Plata que combatió en Europa, fue destinado a Filipinas y formó allí una familia. Su historia encierra una sorprendente paradoja: en 1816, mientras las Provincias Unidas declaraban su independencia, él defendía los intereses de España en Asia.

El origen rioplatense: dónde nació el hermano mayor de José de San Martín

Juan Fermín nació el 5 de febrero de 1774 en la estancia Calera de las Vacas, ubicada en el actual departamento uruguayo de Colonia. Fue el tercer hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras.

En ese establecimiento también nacieron María Elena y Manuel Tadeo. Los hermanos menores, Justo Rufino y José Francisco, llegaron al mundo en Yapeyú, donde el padre de la familia se desempeñó como teniente gobernador.

Los restos de los padres de San Martín descansan en Yapeyú Foto: Instagram @ctes.fotos

En 1784, los San Martín abandonaron América y se trasladaron a España. Cuatro años más tarde, Juan Fermín ingresó como cadete en el Regimiento de Infantería de Soria. Tenía apenas 14 años y comenzaba una extensa carrera militar.

Defensor de la Corona: el rol militar del hermano de San Martín en 1816 en Filipinas

Antes de llegar a Asia, Juan Fermín participó en la guerra contra la Francia revolucionaria y en la campaña del Rosellón. Luego pasó a la Real Armada y combatió en la batalla del Cabo de San Vicente, librada contra los británicos en 1797.

A comienzos del siglo XIX fue destinado al Escuadrón de Húsares de Luzón, en Filipinas. Para 1815 ya había alcanzado un puesto de mando dentro de aquella unidad militar.

Hermanos de José de San Martín Foto: El historiador

Por eso, cuando el Congreso de Tucumán declaró la independencia el 9 de julio de 1816, Juan Fermín continuaba dentro de la estructura militar española. Al mismo tiempo, José preparaba en Cuyo el histórico Cruce de los Andes.

Los dos hermanos quedaron así en lados opuestos del proceso independentista: uno luchaba por terminar con el dominio colonial en Sudamérica y el otro desarrollaba su carrera bajo la bandera española en Asia.

Destino asiático: por qué el familiar del Libertador terminó radicándose en Filipinas

Juan Fermín no llegó a Filipinas como un viajero o un inmigrante particular. Fue enviado por el Ejército español para incorporarse a una unidad de caballería asentada en Luzón, la isla donde se encuentra Manila.

El archipiélago era entonces una posesión estratégica de España en el Pacífico. Allí, el hermano del Libertador consolidó su carrera y nunca regresó a Europa ni al Río de la Plata.

En 1821 fue destinado a Mindanao y quedó al frente del Fuerte de Zamboanga. Bajo su mando estuvieron una compañía de artillería y cuatro compañías de infantería en una región atravesada por tensiones entre las autoridades coloniales y las comunidades locales.

Perpetuar el apellido: cómo se convirtió en el único de la familia en dejar descendencia en suelo asiático

En 1813, Juan Fermín se casó con Josefa Manuela Español de Alburu, hija de un militar español y de una mujer indígena filipina. El matrimonio tuvo tres hijos y dio origen a una desconocida rama asiática de los San Martín.

Busto de San Martín, ubicado en la ciudad de Manila Foto: Instagram @gralsanmartin.ar

Juan Fermín fue el único de los hermanos varones que tuvo hijos varones y logró transmitir el apellido a las generaciones siguientes. José de San Martín también tuvo descendencia por medio de su hija, Mercedes Tomasa, pero el apellido continuó por otra línea familiar.

El militar murió en Manila el 17 de julio de 1822, a los 48 años. Sin embargo, su descendencia permaneció en Filipinas y prolongó durante varias generaciones el apellido que había comenzado su recorrido al otro lado del mundo.

La familia del Libertador: qué se conoce sobre los hermanos de José de San Martín más allá de la historia oficial

Los hermanos del Libertador tuvieron destinos tan diversos como sorprendentes. María Elena se casó con un militar y mantuvo contacto con José mediante cartas. Manuel Tadeo sirvió durante décadas en el Ejército español y llegó a combatir contra las tropas napoleónicas.

Justo Rufino formó parte de la Guardia de Corps y fue el único que volvió a encontrarse personalmente con José en Europa. Juan Fermín, en cambio, tuvo el recorrido más lejano de todos: nació en el Río de la Plata, combatió en Europa y terminó formando una familia a más de 17.000 kilómetros de su tierra natal.

Su vida revela una dimensión poco conocida del entorno del prócer. Mientras José de San Martín quedaba asociado para siempre con la independencia americana, su hermano extendía silenciosamente el apellido familiar en Filipinas, donde dejó una huella que sobrevivió mucho después de su muerte.