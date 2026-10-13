comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Aries: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 13 de octubre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Aries.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Aries está regido por Marte. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Diamante. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 13 de octubre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Aries en el amor hoy

Deberás llevar a cabo ciertas elecciones que tienen que ver con la pareja. No des más vueltas, habla de frente.

Salud y energía de Aries este día 13 de octubre de 2026

Tanta atención en determinados aspectos de tu vida, no te dejará ver el conjunto. Ten una mirada general y no recortada.

Horóscopo laboral de Aries para hoy

Se te reconocerá por tus capacidades y no por tus ideas, así que ponte a trabajar si quieres hacer carrera.

¿Cuáles son las fechas de Aries?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Aries?

Aries pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Aries?

Aries es más compatible con Leo, Sagitario, Acuario. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Aries?

El número de la suerte de Aries es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Aries?

Aries es un signo apasionado, valiente y directo.

Arieshoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Horóscopo de Sagitario hoy:descubre lo que los astros tienen para ti este 12 de octubre de 2026

    Horóscopo de Sagitario hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 12 de octubre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados y una semana clave:Presupuesto 2027, Malvinas y Ley de Tierras dominan la agenda

Sesión en la Cámara de Diputados

“Nos vemos pronto en la Argentina”:el mensaje del papa León XIV en la previa de su operación

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Economía

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, participa del 55º Coloquio de IDEA.

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Javier Milei:“Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

Internacionales

La “Mona Lisa” de las mansiones:tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares

La “Mona Lisa” de las mansiones: tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana:ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

La inesperada web de la Casa Blanca para homenajear a Cristóbal Colón:“El héroe estadounidense por excelencia”

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros