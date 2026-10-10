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Portal 10/10 de 2026: qué significa, a qué hora se abre y cómo manifestar deseos este sábado

El portal energético 10/10 llega este sábado 10 de octubre y es considerado por la numerología como una oportunidad para cerrar ciclos, renovar objetivos y atraer nuevas experiencias.

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El Portal 10/10 abre un canal energético clave para la manifestación y el alineamiento espiritual este sábado.
El Portal 10/10 abre un canal energético clave para la manifestación y el alineamiento espiritual este sábado. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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El portal 10/10 de 2026 se abrirá simbólicamente este sábado 10 de octubre y despertará el interés de quienes siguen la numerología, la astrología y las prácticas espirituales. La repetición del número 10 se relaciona con nuevos comienzos, manifestación de deseos y transformación personal.

Este año, la fecha adquiere un valor especial para estas creencias porque las cifras de 2026 suman 10: 2 + 0 + 2 + 6. Además, el fenómeno coincide con una Luna Nueva en Libra, una fase asociada en la astrología con el comienzo de procesos, el equilibrio y la revisión de los vínculos.

Qué significa el portal energético 10/10

Según la numerología, el número 10 representa el final de una etapa y el comienzo de otra. El 1 está vinculado con la iniciativa, el liderazgo y la creación; mientras que el 0 se interpreta como una representación del potencial, el infinito y las posibilidades que todavía no tomaron forma.

El Portal 10/10 abre un canal energético clave para la manifestación y el alineamiento espiritual este sábado.
El Portal 10/10 abre un canal energético clave para la manifestación y el alineamiento espiritual este sábado. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Al repetirse en la fecha 10/10, esta combinación es entendida como una invitación a dejar atrás aquello que ya no resulta útil y definir nuevos objetivos. En tanto, es un momento propicio para revisar prioridades, ordenar pensamientos y tomar decisiones que habían sido postergadas.

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A qué hora se abre el portal 10/10

Desde estas creencias, el portal se considera activo durante todo el sábado 10 de octubre, desde las 00 hasta las 23.59. No existe una hora oficial o comprobable de apertura, aunque algunos expertos eligen realizar sus prácticas a las 10:10, por la repetición numérica.

Más allá del horario seleccionado, la recomendación habitual consiste en buscar un momento tranquilo, evitar interrupciones y concentrarse en una intención concreta. El objetivo es aprovechar la fecha como una pausa para observar el presente y decidir qué cambios se desean iniciar.

Ritual para manifestar durante el portal 10/10

Una práctica sencilla consiste en escribir diez intenciones para los próximos meses. Los deseos deben formularse de manera clara, positiva y realista, evitando expresiones generales. En lugar de anotar “quiero estar mejor”, se puede expresar qué cambio concreto se pretende alcanzar.

Para realizar el ritual se necesita:

  • Una hoja de papel.
  • Una lapicera.
  • Un recipiente seguro.
  • Una vela blanca, de manera opcional.
  • Un espacio tranquilo y sin distracciones.

Primero deben anotarse las situaciones, costumbres o pensamientos que se desean abandonar. En una segunda lista se escriben los objetivos que se busca impulsar. Finalmente, se lee cada intención en silencio y se guarda el papel en un lugar personal para revisarlo más adelante.

Escribir. Unsplash.
Una práctica sencilla consiste en escribir diez intenciones para los próximos meses Foto: Unsplash

Por qué el portal 10/10 de 2026 es considerado especial

El calendario presenta este año una llamativa repetición: el día 10, el mes 10 y un año cuyas cifras también suman 10. Al reducir ese resultado a un solo dígito, 1 + 0 vuelve a dar 1, número asociado en numerología con la voluntad y los comienzos.

La coincidencia con la Luna Nueva en Libra refuerza esa interpretación dentro de la astrología. Esta fase lunar suele vincularse con el inicio de ciclos, mientras que Libra representa simbólicamente los acuerdos, las relaciones, los límites y la búsqueda de equilibrio.

Qué hacer para aprovechar la energía del 10/10

Además de los rituales de manifestación, la fecha puede aprovecharse para meditar, ordenar espacios, comenzar un proyecto o mantener una conversación pendiente. También puede ser una oportunidad para establecer límites y revisar decisiones relacionadas con el trabajo, las relaciones y el bienestar emocional.

La clave es acompañar las intenciones con acciones concretas. Más allá de las interpretaciones espirituales, definir metas por escrito, identificar obstáculos y establecer pequeños pasos puede ayudar a transformar una idea general en un objetivo posible.

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