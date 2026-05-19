Géminis, signo de Aire regido por Mercurio, recibe hoy 19 de mayo de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Estarás de humor para aprender, pero será difícil lograr tus objetivos educativos en este momento, y de hecho, no es el momento adecuado A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Géminis en el amor hoy

Tu actitud despreocupada hacia las relaciones afectivas de compromiso condiciona tu proceder. Así no durarán tus relaciones.

Salud y energía de Géminis este día 19 de mayo de 2026

Molestias de difícil diagnóstico con posible componente psíquico. Intenta mantener pautas y ritmos estables de dormir, descansar y comer.

Horóscopo laboral de Géminis para hoy

Ocasión para emplearse y definir asuntos ligados al estudio. Ocasión también para realizar una buena inversión que dará sus frutos.

¿Cuáles son las fechas de Géminis? Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.

El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Géminis? Géminis pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Géminis? Géminis es más compatible con Libra, Acuario, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Géminis? El número de la suerte de Géminis es el 5.