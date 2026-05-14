En la astrología, Tauro está regido por Venus. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Esmeralda. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 14 de mayo de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Tauro en el amor hoy

Cuando alguien reaparezca en tu vida estarás empezando a jugar con fuego. A veces tienes que reavivar una vieja llama.

Salud y energía de Tauro este día 14 de mayo de 2026

Evita exagerar las situaciones para no empeorar las cosas, especialmente con la gente que aprecias, de otra forma, solo conseguirás quedarte sin amigos ni familia.

Horóscopo laboral de Tauro para hoy

En el trabajo o en el aspecto profesional, respeta los criterios y límites que te imponen los demás, pero actúa con astucia.

¿Cuáles son las fechas de Tauro? Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.

Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Tauro? Tauro pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.

Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) : se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

: se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) : representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

: representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) : están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

: están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Tauro? Tauro es más compatible con Virgo, Capricornio, Piscis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Tauro? El número de la suerte de Tauro es el 6.