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Hello Kitty celebra sus 50 años con una gran muestra en Tokio que recorre su historia

El icónico personaje nipón celebrará su “fiesta de cumpleaños” este viernes en el Museo Nacional de Tokio con una exposición que refleja su evolución.

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Hello Kitty. Fuente: X /@HelloKitty
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El icónico personaje Hello Kitty cumplirá 50 años este 1 de octubre y para celebrarlo el Museo Nacional de Tokio inauguró una exposición que refleja la evolución durante las últimas cinco décadas del universo que rodea a esta gata con apariencia humana.

El origen de la mundialmente conocida Hello Kitty se remonta a 1974, cuando la japonesa Yuko Shimizu la incluyó en el diseño de un monedero de vinilo para la empresa Sanrio, ‘Le Petit Purse’, inspirada en el gato del libro ‘A través del espejo y lo que Alicia encontró allí’, de Lewis Carroll.

Exposición de Hello Kitty. Fuente: TikTok

El pequeño monedero fue el primero de una larga lista de productos de ‘merchandising’ de Hello Kitty que abarca desde variedades más convencionales, como peluches, llaveros, pegatinas o tazas, hasta las más originales, como secadores de pelo, televisores o especias, expuestas en el Museo Nacional de la capital nipona.

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La exposición, llamada ‘Cuando cambio yo, cambia Kitty’, compila la mayor variedad de artículos de la gatita más famosa del mundo jamás exhibida y pretende mostrar cómo el personaje se ha adaptado a los cambios culturales que tuvieron lugar en los últimos 50 años.

Pese a no tener una historia de fondo demasiado desarrollada, su éxito es mundial y se debe a que formó parte de las infancias de muchas niñas que la llevaban en carteras, remeras y hasta cuadernos.

Precisamente ese aspecto es el que varios artistas han querido recrear para la exposición conmemorativa en la capital nipona, con cuadros que muestran a jóvenes escuchando música con cascos con forma de la gata o degustando tartas que simulan su cara, entre otras escenas, con la idea de transmitir que Kitty “hace lo que sus fans hacen”.

Hello Kitty. Fuente: X /@HelloKitty
Hello Kitty. Fuente: X /@HelloKitty

Así es la exposición de Hello Kitty. Fuente: X /@HelloKitty

La exhibición también cuenta con productos de colaboraciones del famoso personaje con múltiples y variadas marcas, entre ellas Nike, New Era, Beams o McDonald’s.

Cómo es Hello Kitty, según sus creadores

Los creadores de esta simpática gatita indicaron que “pesa tres manzanas y mide cinco de altura”,y que nació y vive en los suburbios de Londres, junto a su hermana gemela Mimmy, sus padres y su mascota Charmmy Kitty. Además, aseguraron que es considerada el primer producto de la popular tendencia japonesa ‘kawaii’, que significa ‘bonito’ en el idioma autóctono.

Shimizu creó originalmente al personaje sentado, mirando hacia la derecha y con un peto azul oscuro y un lazo rojo en la cabeza que la caracteriza, pero hasta llegar hasta su tercera y actual diseñadora oficial, la nipona Yuko Yamaguchi, su figura ha adoptado múltiples poses y vestimentas.

Hello Kitty es el personaje más famoso de la empresa Sanrio, que desarrolló también a los conocidos Coro Chan, My Melody, Kuromi, Cinnamoroll, Keroppi o Pompompurin, aunque su nombre original es Kitty White.

Kitty no tiene boca porque pretende transmitir que “la bondad y la compasión no sólo deben ser habladas, sino también mostradas con actitudes”, según Sanrio, que también ha desvelado otros relevantes detalles personales de la gata, como que tamaño de su cabeza es proporcional al del resto de su cuerpo o que su grupo sanguíneo es el A.

Se diferencia de su hermana gemela por el color del lazo que ambas portan en la cabeza -el de Hello Kitty es rojo y el de Mimmy, amarillo- y sus padres se llaman George y Mary.

Hello Kitty. Fuente: X /@HelloKitty
Hello Kitty. Fuente: X /@HelloKitty

Hello Kitty. Fuente: X /@HelloKitty

Si bien es conocida en todo el mundo, su presencia en Japón es altamente notable y va desde accesorios como bolsos y mochilas visibles en las calles de Tokio hasta los “shinkansen” (trenes bala nipones) decorados con su diseño o el parque temático tokiota Sanrio Puroland, centrado en este y otros personajes de la firma.

En este mismo año de su aniversario, la aerolínea taiwanesa EVA Airways también comenzó a “vestir” con Hello Kitty los aviones de su ruta Taipei-Chicago (Estados Unidos).

La exposición ‘Cuando cambio yo, cambia Kitty’ podrá verse en Tokio desde este viernes 1 de noviembre, día en que cumple 50 años, hasta el 24 de febrero de 2025, y luego se trasladará a Okinawa (sur de Japón), hasta el 11 de mayo.

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