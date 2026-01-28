El parque temático PokéPark-Kanto en Tokio, Japón. Foto: pokepark-kanto.co.jp

El mundo de Pokémon está a punto de dar un paso histórico: dejará las pantallas para convertirse en una experiencia real y completamente inmersiva. El próximo 5 de febrero de 2026 abrirá oficialmente sus puertas PokéPark Kanto, el primer parque temático permanente dedicado en su totalidad a la mítica franquicia.

El PokéPark Kanto está ubicado dentro del tradicional parque de diversiones Yomiuriland, en las colinas de Tama, al oeste de Tokio, este nuevo destino se perfila como una parada obligada para fanáticos de la serie animada y viajeros curiosos.

Con una superficie aproximada de 2,6 hectáreas, el parque recrea la esencia de la región de Kanto, el escenario donde comenzó la aventura original del personaje principal Ash Ketchum. PokéPark Kanto está dividido en dos grandes áreas que contrastan naturaleza y vida urbana.

El Bosque Pokémon

Por un lado, Pokémon Forest (Bosque Pokémon) propone un recorrido de casi 500 metros entre senderos rodeados de vegetación, donde más de 600 especies “habitan” en entornos que simulan su ecosistema natural.

En el Pokémon Forest "habitan" más de 600 especies. Foto: pokepark-kanto.co.jp

Allí, se pueden encontrar esculturas a escala real de íconos como: Pikachu, Snorlax, Eevee, Onix y Rhyhorn, ideales para sacarse fotografías inolvidables, descubrir y explorar cada rincón del parque temático.

La Ciudad Juncal

La otra zona es Sedge Town (Ciudad Juncal), el corazón social del parque. Esta ciudad vibrante funciona como punto de encuentro entre entrenadores de todo el mundo y concentra buena parte de la experiencia urbana. Entre sus principales atractivos se encuentran:

Sedge Town funciona como punto de encuentro entre entrenadores de todo el mundo. Foto: pokepark-kanto.co.jp

Atracciones temáticas : destacan el Pikapika Paradise , un recorrido impulsado por más de 30 Pokémon de tipo eléctrico, y el Vui Vui Voyage , un carrusel inspirado en las evoluciones de Eevee con vehículos tirados por Ponyta y Rapidash.

Centro Pokémon : al entrar, los visitantes son recibidos por una sonriente Chansey y pueden observar máquinas de curación que simulan restaurar la salud de los Pokémon.

Gimnasio Kayatsuri: un escenario donde se llevan a cabo espectáculos diarios y eventos interactivos en los que el público puede participar junto a sus criaturas favoritas.

Merchandising y aplicación oficial de PokéPark Kanto

Además, hay un Friendly Shop, una tienda con bebidas originales y merchandising exclusivo del parque: desde indumentaria hasta peluches y accesorios coleccionables que no se consiguen en ningún otro lugar.

Para organizar la visita, PokéPark Kanto cuenta con una aplicación oficial (disponible para iOS y Android) que permite orientarse dentro del predio y gestionar servicios.

PokéPark Kanto cuenta con una aplicación oficial que permite orientarse dentro del predio. Foto: pokepark-kanto.co.jp

Debido a la enorme expectativa, algunos eventos y el ingreso a la tienda principal funcionan con sistema de reserva previa o mediante sorteo de entradas. Los precios de las entradas van desde 7.900 yenes (51 dólares) para el acceso estándar hasta 14.000 yenes (USD 91,6) con pase prioritario.

Con esta apertura, Japón refuerza su lugar como epicentro mundial de la cultura Pokémon y ofrece un nuevo santuario para quienes alguna vez soñaron con convertirse en un verdadero maestro.