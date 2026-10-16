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Europa construirá su túnel submarino más grande: una obra de €1.000 millones para descongestionar Italia

Esta megaobra unirá ambos extremos de Génova bajo el mar y busca transformar la movilidad urbana, reducir el tránsito en superficie y modernizar la infraestructura de una de las ciudades portuarias más importantes del continente.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Iralia avanza con el proyecto para construir un imponente túnel submarino.
Iralia avanza con el proyecto para construir un imponente túnel submarino. Foto: Unsplash.
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Italia comenzó con una construcción inédita al tratarse del túnel submarino de mayor diámetro en todo el continente europeo, una obra de poderío en ingeniería que está destinada a conectar el oeste con el este de Génova, atravesando el área portuaria bajo el mar.

Este proyecto es parte de un plan más amplio de transformación urbana y de movilidad sostenible, a fin de aliviar la congestión vehicular y modernizar la infraestructura de la ciudad.

La iniciativa está impulsada por Autostrade per l’Italia en lo que representa una de las principales obras compensatorias luego del colapso del viaducto de Morandi en 2018, una tragedia que se recuerda por el saldo de fallecidos que dejó, 43, y generó un importante impacto urbano y social en aquella ciudad italiana.

¿Cómo será este proyecto del túnel submarino en Italia? Foto: Unsplash.

¿Cómo será el nuevo túnel submarino italiano?

El nuevo corredor subterráneo tendrá una extensión de 3,4 kilómetros, que alcanzará los 4,2 kilómetros incluyendo los enlaces urbanos. Está planificado que la infraestructura se desarrolle a una profundidad máxima de 45 metros bajo el nivel del mar y tendrá un diámetro aproximado de 16 metros, lo que la convertirá en una de las mayores de su tipo a nivel mundial.

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El trazado tendrá inicio en la zona de San Benigno, en las cercanías de la histórica Lanterna de Génova, para luego avanzar por debajo del puerto y del Porto Antico, hasta desembocar en el este de la ciudad, en Viale Brigate Partigiane.

El diseño contempla dos galerías paralelas independientes, una para cada sentido de circulación, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar el tránsito urbano.

Según lo que sostienen las autoridades locales, esta construcción servirá para descongestionar de forma notable arterias clave como la Sopraelevata que actualmente se ve saturada por el tránsito diario. Según estimaciones oficiales, la nueva conexión permitirá ahorrar más de un millón de horas de desplazamiento al año una vez que entre en funcionamiento.

Para llevarla a cabo, la construcción requerirá la utilización de modernas tuneladoras TBM, capaces de perforar diferentes tipos de terreno con alta precisión y minimizando los riesgos estructurales. También el túnel incorporará sistemas inteligentes de control de tráfico, seguridad y monitoreo.

No hay que dejar atrás el componente medioambiental que implica esta intervención. Según aseguran las autoridades, la infraestructura ayudará a reducir emisiones contaminantes al mejorar la circulación vehicular y disminuir los embotellamientos en la superficie. Además, la liberación de espacios urbanos permitirá crear cerca de 10 hectáreas de nuevas áreas verdes.

El Ryfylketunnelen en Noruega inspira a este nuevo túnel italiano. Foto: FDM Travel.

Está prevista una inversión de 1.000 millones de euros y el cronograma oficial señala que las obras estén finalizadas para el 2029.

Este proyecto toma como referencia experiencias internacionales como el Ryfylketunnelen, considerado el túnel submarino más largo del mundo, que revolucionó la conectividad en Noruega y se convirtió en un símbolo de innovación en infraestructura y transporte.

ItaliaConstrucciónEuropa
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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