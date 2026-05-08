La construcción del túnel ferroviario más largo del mundo bajo los Alpes suizos. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En el corazón de los Alpes, entre montañas imponentes y valles estrechos, un pequeño pueblo del Tirol austríaco se convirtió en el epicentro de una de las obras de ingeniería más ambiciosas del siglo XXI. En Steinach am Brenner, avanza a ritmo sostenido la construcción del Túnel de base del Brennero, una megaestructura que promete redefinir el transporte ferroviario europeo.

El túnel unirá Austria con Italia y será la pieza central del corredor ferroviario transeuropeo que conecta el sur con el norte del continente. Con una longitud total estimada de 64 kilómetros, se perfila como la línea ferroviaria subterránea más larga del mundo una vez que entre en funcionamiento.

El novedoso túnel será la pieza central del corredor ferroviario transeuropeo que conecta el sur con el norte de Europa. Foto: Lombardi-Group

“Los europeos pueden estar orgullosos de lo que están creando aquí. Se trata de un esfuerzo conjunto de Europa”, aseguró el director del proyecto, Sebastian Reimann. La magnitud de la obra también queda reflejada en la participación internacional: según explicó Andreas Ambrosi, trabajan equipos de 11 países y algunas de las principales empresas del continente.

Tuneladoras gigantes: la tecnología clave que perfora la montaña

El corazón tecnológico del proyecto está en las tuneladoras de Herrenknecht, líder global en este tipo de maquinaria. Estas colosales máquinas, de hasta 6.000 caballos de potencia, pueden alcanzar los 20 metros de altura y extenderse por cientos de metros.

El corazón tecnológico del proyecto está en las tuneladoras de Herrenknecht, líder global en este tipo de maquinaria. Foto: Lombardi-Group

Su capacidad no se limita a Europa: excavaron bajo el río Amarillo en China, el Canal de Panamá y diversas cadenas montañosas, desde los Alpes hasta el Himalaya. En el caso del Brennero, ocho de estas máquinas trabajan de manera simultánea para abrir paso bajo la roca alpina.

Cómo será el túnel del Brennero: más velocidad, menos consumo y mayor seguridad

El diseño del túnel introduce una innovación clave: será prácticamente plano, situado a unos 794 metros sobre el nivel del mar. Esto permitirá reducir drásticamente el consumo energético de los trenes, que hoy necesitan múltiples locomotoras para superar las pendientes alpinas.

El tramo principal, de unos 55 kilómetros entre Fortezza e Innsbruck, contará con dos túneles paralelos, cada uno con una vía. Además, estarán conectados cada 333 metros por galerías de servicio para garantizar evacuaciones rápidas en caso de emergencia.

El diseño del túnel introduce una innovación clave: será plano, situado a unos 794 metros sobre el nivel del mar. Foto: Lombardi-Group

El sistema permitirá el paso de trenes de mercancías de hasta 3.000 toneladas y trenes de pasajeros a velocidades de hasta 250 km/h, muy por encima de los actuales 50 km/h en algunos tramos de montaña.

Retrasos, costos y fecha clave: cuándo se inaugurará el túnel del Brennero

La complejidad geológica de los Alpes (con fallas y abundante agua subterránea) obligó a modificar varias veces los métodos de excavación. A esto se sumaron retrasos administrativos entre ambos países y el impacto de la pandemia de COVID-19, que paralizó temporalmente las obras.

Las tuneladoras de ambos lados lograron encontrarse bajo tierra, conectando Austria e Italia en un hito histórico. Foto: Lombardi-Group

El presupuesto inicial de 6.000 millones de euros se elevó hasta unos 8.400 millones. Sin embargo, en septiembre se alcanzó un momento clave: las tuneladoras de ambos lados lograron encontrarse bajo tierra, conectando Austria e Italia en un hito histórico.

Aún resta completar el revestimiento, instalar las vías, sistemas de ventilación y señalización. El objetivo está puesto en 2032, cuando se espera que el túnel entre en operación, con la promesa de convertirse en el eje central del transporte ferroviario europeo y, posiblemente, en el túnel ferroviario más largo del mundo, superando al actual referente, el Túnel de base de San Gotardo.