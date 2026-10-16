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No es ciencia ficción: China desarrolla robots autónomos tipo “manada de lobos” para la guerra

Con una arquitectura basada en inteligencia artificial y coordinación en enjambre, los nuevos robots cuadrúpedos de China marcan un salto hacia operaciones terrestres más autónomas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Los nuevos robots "manada de lobos" de China.
Los nuevos robots "manada de lobos" de China. Foto: Grok.
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China se vuelve a posicionar en el centro del desarrollo tecnológico con algo que viene a convulsionar y transformar la lógica del combate terrestre: robots cuadrúpedos que operan como una “manada” y ejecutan misiones de forma coordinada.

A diferencia de versiones anteriores, pensadas como apoyo individual para tropas humanas, estos sistemas fueron concebidos desde su origen como una unidad colectiva. Por ello, la cobertura de medios estatales, así como también del South China Morning Post, hablan de una arquitectura basada en sensores compartidos y un “cerebro común”, lo que permite asignarle roles a cada unidad dentro del grupo, donde cada robot no actúa de forma aislada, sino como parte de una red donde se distribuyen tareas y se ajustan los movimientos en tiempo real.

Los nuevos robots "manada de lobos" de China. Foto: Grok.

Los robots “manada de lobos”

El concepto de “wolf pack” o manada de lobos no es solo una analogía visual. Implica una evolución hacia operaciones en enjambre, donde los sistemas pueden encargarse de reconocimiento, detección de objetivos, apoyo de fuego y avance sincronizado junto a otras plataformas no tripuladas.

Para lograr este enfoque, hubo que avanzar mucho en materia de inteligencia artificial, lo que permite procesar grandes volúmenes de información del entorno y reducir los tiempos de decisión.

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Uno de los aspectos clave es el equilibrio entre autonomía y control humano. Según analistas, estos robots pueden identificar objetivos y ejecutar tareas de puntería de manera autónoma, pero la decisión final de abrir fuego seguiría bajo supervisión humana.

Aquí se da una diferencia sumamente relevante en cuanto a los sistemas completamente autónomos en cuanto al aspecto ético de los mismos.

La apuesta de China no se limita a la experimentación. La entrada en producción en masa de estos robots indica un salto en escala que podría acelerar su incorporación en unidades militares. Esto transforma el desarrollo de una demostración tecnológica en una capacidad potencialmente desplegable en el corto o mediano plazo.

El foco en el combate urbano también resulta significativo. En entornos complejos, con escombros, estructuras cerradas y movilidad restringida, los robots cuadrúpedos ofrecen ventajas frente a vehículos con ruedas o incluso drones.

Los nuevos robots "manada de lobos" de China. Foto: Grok.

Esto debido a su capacidad para desplazarse en superficies irregulares, así como para ingresar en espacios reducidos y mantener operaciones a baja altura.

En conjunto, el desarrollo refleja una tendencia más amplia: la integración de sistemas autónomos en red, capaces de operar con mayor independencia y coordinación. Más que reemplazar al soldado, estos avances apuntan a redefinir la forma en que se organizan y ejecutan las operaciones en el campo de batalla moderno.

ChinaRobotInteligencia artificial
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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