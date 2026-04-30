China revoluciona el urbanismo: crean un modelo de construcción urbana que se anticipa 20 años al desarrollo actual. Foto: Unsplash

En distintas regiones de China, una estrategia urbana poco convencional está captando la atención global: construir primero la infraestructura de transporte (especialmente el metro) y esperar que la ciudad llegue después. El modelo, impulsado por el Estado, invierte la lógica tradicional del crecimiento urbano y convierte al transporte en el eje central del desarrollo económico y territorial.

China construye estaciones y líneas ferroviarias antes que ciudades: por qué lo hace

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, donde las redes de transporte se expanden una vez que las ciudades ya están consolidadas, en China el proceso es inverso. Las autoridades planifican y construyen líneas de metro hasta 10 o 20 años antes de que exista una demanda real.

Las autoridades planifican y construyen líneas de metro hasta 10 o 20 años antes de que exista una demanda real. Foto: Unsplash

El objetivo es claro: anticiparse al crecimiento y generar condiciones para atraer inversiones, población y servicios. En este esquema, las estaciones funcionan como polos de desarrollo que, con el tiempo, impulsan la urbanización de áreas previamente vacías o rurales.

Este enfoque no solo busca ordenar la expansión urbana, sino también evitar problemas estructurales como la congestión o la falta de conectividad, frecuentes en ciudades que crecen sin planificación.

Cómo impacta esta estrategia en el desarrollo urbano chino

Uno de los ejemplos más emblemáticos de este fenómeno es la estación Caojiawan Station, ubicada en Chongqing. Durante años, este punto del metro parecía aislado del mundo: rodeado de vegetación, sin edificios ni actividad visible, fue catalogado como una “estación en medio de la nada”.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de este fenómeno es la estación Caojiawan Station, ubicada en Chongqing. Foto: Unsplash

Sin embargo, su existencia no era un error de cálculo, sino una apuesta a futuro. “Puede que la estación de Caojiawan no esté en la zona más popular por ahora. Pero con el desarrollo de la línea férrea, es posible que atraiga a más gente a la zona y contribuya a acelerar el desarrollo urbano a lo largo de la línea”, señaló un trabajador en declaraciones difundidas por la plataforma ‘Manner Video’.

Con el paso del tiempo, ese escenario comenzó a cambiar. La presencia del metro elevó el valor del suelo, atrajo desarrolladores inmobiliarios y dio lugar a nuevos proyectos residenciales, comerciales y de servicios. Estudios indican que contar con una estación cercana puede incrementar el valor de los locales incluso antes de que exista una urbanización consolidada.

Qué riesgos implica este modelo anticipado de construcción y desarrollo urbano

A pesar de sus beneficios, esta estrategia también implica desafíos importantes. La construcción de redes de metro requiere inversiones millonarias y largos plazos de recuperación. Durante los primeros años, la baja demanda puede generar pérdidas significativas.

La construcción de redes de metro requiere inversiones millonarias y largos plazos de recuperación. Foto: Unsplash

Además, no todos los proyectos logran consolidarse. En algunos casos, iniciativas ambiciosas quedaron paralizadas tras fuertes inversiones, evidenciando que la planificación a largo plazo también puede derivar en infraestructuras infrautilizadas si no se concreta el crecimiento urbano esperado.

Este escenario puede traducirse en altos niveles de endeudamiento para gobiernos locales, que apuestan a un desarrollo futuro que no siempre se materializa en los tiempos previstos. Aun así, la experiencia de China demuestra cómo el transporte puede convertirse en una herramienta decisiva para moldear el crecimiento de las ciudades del siglo XXI.