El papa León XIV retomará las audiencias generales mientras continúa su recuperación tras la operación

El Papa León XIV abandonó el Hospital Gemelli de Roma tras recibir el alta. Foto: REUTERS

El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico del Vaticano y tiene previsto celebrar este miércoles la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Así lo informó este lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede, luego de que el Pontífice recibiera el alta médica tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.

Cuándo volverá a aparecer el papa León XIV ante los fieles

La audiencia general del miércoles se mantiene confirmada, según la información difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Será una nueva aparición pública del Pontífice después de la operación realizada el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

Sin embargo, todavía no se informó si León XIV realizará su habitual recorrido entre los fieles a bordo del papamóvil, una actividad que implica un mayor desplazamiento y contacto con las personas que asisten a la Plaza de San Pedro.

El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.

La reaparición tendrá lugar después de que el Papa retomara el domingo el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. En esa ocasión, saludó a unas 15.000 personas que se congregaron en la plaza para acompañarlo tras su hospitalización.

Cómo continúa la recuperación del Papa después de la cirugía pulmonar

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado después de permanecer cinco días internado en el hospital Gemelli, donde fue intervenido por un tumor maligno en el pulmón.

La operación consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que los estudios médicos detectaran un adenocarcinoma.

El cirujano Stefano Margaritora, responsable de la intervención, explicó a los medios vaticanos que el proceso de recuperación podría extenderse durante aproximadamente diez días. Por ese motivo, el Pontífice continuará bajo seguimiento médico mientras retoma progresivamente sus actividades.

Por qué León XIV no viajará a Castel Gandolfo durante su recuperación

Según la información que trascendió, el Papa permanecerá en el Vaticano y no viajará por el momento a su residencia de Castel Gandolfo, donde habitualmente pasaba parte de la semana para trabajar y descansar.

El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar. Foto: REUTERS

Desde el inicio de su pontificado, León XIV había incorporado a su rutina las estadías en esa residencia, generalmente desde los lunes hasta los martes por la noche.

La decisión de permanecer en el Palacio Apostólico permitirá que continúe su recuperación sin realizar ese traslado. Por ahora, la audiencia general del miércoles es la próxima actividad pública anunciada, mientras se esperan nuevas comunicaciones oficiales sobre su evolución y agenda.