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El papa León XIV dio su primer Ángelus tras la operación: “Retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”

El Sumo Pontífice recibió una ovación de miles de fieles durante el ángelus en el Vaticano. Su médico aseguró que evoluciona favorablemente y que no existen impedimentos clínicos para su viaje a Argentina, Uruguay y Perú.

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El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli.
El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.
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El papa León XIV reapareció este domingo ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, luego de recibir el alta hospitalaria tras una operación por cáncer de pulmón. Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, encabezó el tradicional rezo del ángelus y anunció que retomará progresivamente sus actividades.

El Papa habló de su recuperación y agradeció el apoyo de los fieles

“Una vez superada esta difícil etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”, expresó el Sumo Pontífice, de 71 años, durante una intervención más breve de lo habitual.

El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli.
El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.

Su aparición fue recibida con una ovación de los fieles que se encontraban en la Plaza de San Pedro. El Papa también compartió una reflexión sobre su experiencia durante la internación y aseguró que la enfermedad le permitió sentirse “especialmente cerca de quienes padecen enfermedades y discapacidades”.

“Gracias a todos y ¡buen domingo!”, concluyó antes de despedirse de los presentes. León XIV había regresado el sábado al Palacio Apostólico después de permanecer internado en el hospital Gemelli de Roma, donde fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre.

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Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.

La operación se realizó después de que los médicos detectaran un nódulo pulmonar. Posteriormente, los estudios confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que los especialistas decidieron extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli.
El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.

¿El papa León XIV podrá viajar a Argentina en noviembre?

La evolución favorable del pontífice también abrió expectativas sobre su próxima visita apostólica a Sudamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

Stefano Margaritora, director de la unidad de Cirugía Torácica del hospital Gemelli y responsable de la intervención, aseguró que León XIV presenta condiciones clínicas “absolutamente satisfactorias”.

En declaraciones a medios vaticanos, el especialista se refirió a la posibilidad de que el papa cumpla con su agenda internacional. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje”, sostuvo Margaritora.

De esta manera, el médico descartó, por el momento, impedimentos relacionados con la recuperación quirúrgica que obliguen a suspender la gira.

La reaparición de León XIV se produjo exactamente una semana después de que anunciara, durante el ángelus anterior, que debía someterse a una intervención pulmonar. Ahora, tras recibir el alta y regresar a su residencia habitual, el papa León XIV comenzará a recuperar gradualmente su agenda, mientras continúa su recuperación.

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