Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras

Trump pidió a Francia cerrar sus fronteras tras los disturbios del 17 de octubre. Las protestas dejaron 2.000 detenidos y 600 efectivos heridos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la política migratoria de Francia y reclamó que el país europeo cierre sus fronteras de manera inmediata. Sus declaraciones se produjeron después de una serie de protestas que derivaron en graves disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en distintas ciudades francesas.

Donald Trump pidió cerrar las fronteras de Francia tras los disturbios

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense publicó un mensaje en el que responsabilizó a la inmigración por la situación que atraviesa Francia. “Los migrantes han tomado Francia. ¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!”, escribió.

Trump no ofreció explicaciones adicionales ni presentó pruebas que vincularan directamente a los migrantes con los episodios de violencia registrados durante las manifestaciones. Sin embargo, su plataforma también difundió publicaciones de otros usuarios relacionadas con los incidentes ocurridos en territorio francés.

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia. Foto: EFE

Una de ellas incluía la imagen de un joven con el rostro cubierto y el puño levantado, acompañada de una advertencia sobre la situación política estadounidense: “Francia hoy podríamos ser nosotros si dejamos que la izquierda recupere el poder”.

El pronunciamiento del líder republicano volvió a colocar la inmigración y el control fronterizo en el centro de su discurso, esta vez a partir de los acontecimientos registrados en Francia.

Disturbios en Francia: 2.000 detenidos y 600 heridos durante las protestas

Las declaraciones de Trump llegaron después de las movilizaciones del 17 de octubre, convocadas en rechazo a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Las protestas reunieron a distintos colectivos sociales y se extendieron por varias ciudades francesas. Aunque las manifestaciones comenzaron como reclamos económicos, algunas derivaron en episodios de violencia urbana.

Los incidentes más graves se registraron en París, Lyon, Marsella y Lille, donde se produjeron incendios, destrozos, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el balance provisional difundido tras los disturbios, unas 2.000 personas fueron detenidas, mientras que 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos durante los operativos.

Francia registra disturbios en París, Lyon o Marsella durante protestas por la vida cara

Pese a que las movilizaciones estuvieron motivadas por demandas vinculadas al costo de vida, Trump centró su reacción en la inmigración y reclamó un endurecimiento inmediato de los controles fronterizos franceses.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.