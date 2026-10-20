comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras

El presidente de Estados Unidos aseguró que los migrantes “tomaron” el país europeo. Sus declaraciones llegaron después de una jornada de protestas que dejó unos 2.000 detenidos y 600 integrantes de los servicios de seguridad y emergencia heridos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Trump pidió a Francia cerrar sus fronteras tras los disturbios del 17 de octubre. Las protestas dejaron 2.000 detenidos y 600 efectivos heridos.
Trump pidió a Francia cerrar sus fronteras tras los disturbios del 17 de octubre. Las protestas dejaron 2.000 detenidos y 600 efectivos heridos. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la política migratoria de Francia y reclamó que el país europeo cierre sus fronteras de manera inmediata. Sus declaraciones se produjeron después de una serie de protestas que derivaron en graves disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en distintas ciudades francesas.

Donald Trump pidió cerrar las fronteras de Francia tras los disturbios

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense publicó un mensaje en el que responsabilizó a la inmigración por la situación que atraviesa Francia. “Los migrantes han tomado Francia. ¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!”, escribió.

Trump no ofreció explicaciones adicionales ni presentó pruebas que vincularan directamente a los migrantes con los episodios de violencia registrados durante las manifestaciones. Sin embargo, su plataforma también difundió publicaciones de otros usuarios relacionadas con los incidentes ocurridos en territorio francés.

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia.
El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia. Foto: EFE

Una de ellas incluía la imagen de un joven con el rostro cubierto y el puño levantado, acompañada de una advertencia sobre la situación política estadounidense: “Francia hoy podríamos ser nosotros si dejamos que la izquierda recupere el poder”.

Contenido Recomendado

“Cierren sus fronteras antes de que sea tarde”:La advertencia de Trump a Macron en medio de los disturbios en Francia

“Cierren sus fronteras antes de que sea tarde”: La advertencia de Trump a Macron en medio de los disturbios en Francia

Donald Trump suspendió parte de las sanciones contra Rusia y apeló al “interés nacional” de EEUU

Donald Trump suspendió parte de las sanciones contra Rusia y apeló al “interés nacional” de EEUU

El pronunciamiento del líder republicano volvió a colocar la inmigración y el control fronterizo en el centro de su discurso, esta vez a partir de los acontecimientos registrados en Francia.

Disturbios en Francia: 2.000 detenidos y 600 heridos durante las protestas

Las declaraciones de Trump llegaron después de las movilizaciones del 17 de octubre, convocadas en rechazo a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Las protestas reunieron a distintos colectivos sociales y se extendieron por varias ciudades francesas. Aunque las manifestaciones comenzaron como reclamos económicos, algunas derivaron en episodios de violencia urbana.

Los incidentes más graves se registraron en París, Lyon, Marsella y Lille, donde se produjeron incendios, destrozos, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el balance provisional difundido tras los disturbios, unas 2.000 personas fueron detenidas, mientras que 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos durante los operativos.

Disturbios en Francia
Francia registra disturbios en París, Lyon o Marsella durante protestas por la vida cara

Pese a que las movilizaciones estuvieron motivadas por demandas vinculadas al costo de vida, Trump centró su reacción en la inmigración y reclamó un endurecimiento inmediato de los controles fronterizos franceses.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

Donald TrumpEmmanuel MacronNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Excavaron 2.732 metros bajo Madrid en solo 147 días y retiraron casi 189.000 metros cúbicos de tierra

    Excavaron 2.732 metros bajo Madrid en solo 147 días y retiraron casi 189.000 metros cúbicos de tierra

  2. En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural:ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet

    En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural: ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet

  3. Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás

    Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás

  4. En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales:piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

    En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales: piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

  5. VIDEO:un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein

    VIDEO: un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

El riesgo país alcanzó su nivel más alto en casi un año:las 8 razones detrás de la suba

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.

La Iglesia pidió al Senado que trate la ley contra la ludopatía y advirtió sobre el impacto de las apuestas online en niños y adolescentes

La Justicia archivó definitivamente la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por el acuerdo con el FMI en 2018

Javier Milei viajó a España para apoyar a la ultraderecha y participar de un foro económico

Economía

El riesgo país alcanzó su nivel más alto en casi un año:las 8 razones detrás de la suba

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Piden destituir al juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa en San Pedro

Internacionales

Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras

Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras

VIDEO:un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales:piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

Estados Unidos propuso cerrar el comité de la ONU en el que Argentina reclama año a año por las Islas Malvinas