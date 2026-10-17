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Donald Trump suspendió parte de las sanciones contra Rusia y apeló al “interés nacional” de EEUU

El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que flexibiliza temporalmente algunas restricciones financieras, comerciales y arancelarias contra Moscú.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Donald Trump suspendió parte de las sanciones contra Rusia.
Donald Trump suspendió parte de las sanciones contra Rusia. Foto: REUTERS
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para eximir temporalmente la aplicación de varias disposiciones de una ley destinada a endurecer las sanciones contra Rusia. Según informó la Casa Blanca, el mandatario justificó la decisión ante el Congreso al considerar que responde al “interés nacional” de Estados Unidos.

La legislación, bautizada en homenaje al fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, busca limitar los recursos financieros que contribuyen a sostener la ofensiva rusa contra Ucrania.

Trump había promulgado la norma el pasado 18 de septiembre, pero ahora decidió suspender temporalmente parte de sus disposiciones. La medida no implica una eliminación general de las sanciones impuestas previamente por Washington contra Moscú mediante otras órdenes ejecutivas.

Qué restricciones quedaron suspendidas por la orden ejecutiva

La decisión de la Casa Blanca contempla exenciones temporales para distintas medidas previstas en la nueva legislación. Entre ellas, se encuentran las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, además de determinadas restricciones financieras y comerciales.

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También quedaron suspendidos temporalmente los aranceles contemplados para productos rusos y para bienes procedentes de determinados países que compran hidrocarburos a Rusia.

Las exenciones permanecerán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial de Estados Unidos, determinen la adopción de nuevas medidas.

Al mismo tiempo, la orden ejecutiva delega en distintos departamentos del Gobierno la implementación de las disposiciones de la ley que continúan vigentes.

El acuerdo energético con Rusia que impulsó nuevas críticas

La decisión se conoció después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

El pasado 9 de octubre, Trump anunció que había acordado con el presidente ruso, Vladímir Putin, el suministro de combustible para los mercados internacionales. El objetivo declarado era contribuir a aliviar los precios de la energía y los combustibles.

Según el mandatario estadounidense, Rusia entregaría inicialmente más de 300.000 toneladas de diésel y luego aportaría cantidades adicionales, condicionadas en parte al estado de sus refinerías.

El entendimiento generó cuestionamientos entre legisladores de los dos principales partidos estadounidenses, que advirtieron sobre sus posibles consecuencias para la estrategia de presión económica contra el Kremlin.

Los detractores del acercamiento energético sostienen que los ingresos obtenidos por Rusia a través de la venta de combustibles podrían contribuir a financiar la guerra contra Ucrania.

La flexibilización de las restricciones también abrió interrogantes sobre la coherencia de la política estadounidense hacia Moscú, especialmente frente a una legislación que busca limitar los recursos disponibles para sostener el conflicto.

Desde la Administración Trump, en cambio, la decisión se enmarca en la necesidad de contener los costos energéticos y facilitar el suministro de combustibles a los mercados internacionales.

Por ahora, la orden ejecutiva mantiene las exenciones sujetas a una revisión posterior de la Casa Blanca y de las autoridades competentes. El alcance de eventuales nuevas medidas dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno estadounidense en los próximos meses.

Donald TrumpEstados UnidosRusia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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