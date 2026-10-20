La TV de Chile mostró imágenes de vandalismo en tumbas de argentinos en un cementerio de las Islas Malvinas

La TV de Chile mostró actos de vandalismo en el Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Foto: Captura

Placas recordatorias, rosarios y figuras religiosas dedicadas a los soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas aparecieron rotos y fuera del perímetro del Cementerio de Darwin.

El hallazgo fue registrado por un equipo de la televisión chilena y generó interrogantes sobre el retiro de los homenajes y el destino de los objetos que dejan los familiares y visitantes.

El hallazgo de las ofrendas vandalizadas en el Cementerio de Darwin

El periodista Samuel Rojas Terán, del canal chileno Teletrece, visitó el cementerio a principios de octubre y filmó los objetos acumulados entre los pastizales, detrás de la cerca blanca que delimita el predio y a espaldas de la Cruz Mayor.

Imágenes difundidas por la televisión chilena muestran actos de vandalismo contra homenajes dedicados a los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas. Video: Teletrece de Chile

En las imágenes se observan piezas de cerámica rotas, pulseras, cintas deterioradas y placas metálicas que habían sido colocadas en memoria de los combatientes argentinos. Entre los elementos encontrados había una ofrenda instalada en abril de 2026 por una emisora de Comodoro Rivadavia, con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”.

Según explicó el periodista, todavía quedaban restos de pegamento en el marco donde algunas placas habían estado adheridas. Ese detalle indicaría que los objetos fueron arrancados de su ubicación original, al pie de la cruz, aunque no permitió determinar quién los retiró ni por qué motivo. Rojas Terán sostuvo que muchas de las placas incluían referencias a las islas como Malvinas. “Gran parte de las placas que estaban ahí decían por lo menos Malvinas, yo eso lo pude constatar”, afirmó en diálogo con Infobae en Vivo.

El periodista también señaló que algunas ofrendas eran recientes y tenían fechas de 2026. Sin embargo, hasta el momento no se estableció quién fue responsable de retirarlas ni si existió una instrucción específica para hacerlo.

Quién se encarga del mantenimiento del cementerio argentino

De acuerdo con el informe de Teletrece, una empresa local contratada por familiares de los caídos argentinos realiza tareas de mantenimiento en el predio. Durante la visita, sus empleados pintaban las rejas y emparejaban el terreno, pero no brindaron información sobre el destino de las placas.

El Cementerio de Darwin fue construido en 1983 bajo la dirección del coronel británico Geoffrey Cardozo, quien reunió los restos de combatientes argentinos dispersos en los campos de batalla. Allí descansan 249 soldados, en un espacio que se convirtió en el principal lugar de memoria para familiares y excombatientes que viajan a las islas.

Entre 2001 y 2004, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur impulsó una reconstrucción del sitio, con el reemplazo de cruces y lápidas y la instalación de un cenotafio con los nombres de los 649 argentinos muertos durante el conflicto. En 2008, el cementerio fue declarado Lugar Histórico Nacional.

Cementerio de Darwin en Malvinas.

La identificación de los soldados argentinos caídos en Malvinas

Durante décadas, numerosas tumbas permanecieron sin identificar. En 2017, un proyecto humanitario impulsado mediante un acuerdo entre Argentina y el Reino Unido, con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, permitió identificar a 115 combatientes. Una segunda etapa, realizada en 2021, amplió los resultados. Según los datos consignados en el informe, actualmente quedan siete soldados sin identificar.

El hallazgo de las ofrendas destruidas vuelve a poner el foco en la preservación de este espacio de memoria, donde familiares, excombatientes y delegaciones argentinas dejan flores, cartas y objetos religiosos para recordar a quienes murieron en la guerra de 1982.