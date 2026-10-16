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Malvinas: Chile y Uruguay amplían sus negocios con las islas y crece la tensión con Argentina

El avance de los acuerdos comerciales y una nueva conexión marítima desde Punta Arenas podrían fortalecer el abastecimiento del archipiélago. La iniciativa genera preocupación en Buenos Aires por su impacto en el reclamo de soberanía y la explotación de recursos naturales.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Islas Malvinas
Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. Foto: pescare
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La expansión económica de las Islas Malvinas impulsa nuevos negocios con países vecinos, especialmente Chile y Uruguay, que mantienen vínculos comerciales con el archipiélago pese a respaldar el reclamo argentino de soberanía.

Un nuevo acuerdo marítimo con Punta Arenas y el avance de la explotación petrolera abren un escenario de tensión diplomática en la región.

Por qué las Islas Malvinas necesitan importar más productos

El crecimiento económico y poblacional de las Islas Malvinas incrementó la demanda de alimentos, insumos y servicios que la producción local no alcanza a cubrir. En ese contexto, Chile y Uruguay se consolidaron como proveedores de bienes esenciales, una relación comercial que podría ampliarse con la apertura de nuevas rutas marítimas.

Según datos citados en el informe original, las islas tenían 3.660 habitantes estables en el censo de 2021, una cifra que puede aumentar durante la temporada de cruceros y con la presencia de la guarnición militar británica.

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Chile busca ampliar sus negocios con las Islas Malvinas

Uno de los principales avances se produjo entre el 28 y el 29 de septiembre, cuando empresarios chilenos e isleños participaron en un encuentro comercial en Punta Arenas. Allí se realizaron alrededor de 800 reuniones entre 53 compañías de la región de Magallanes y 28 empresas y delegaciones de las islas.

El comercio en las Islas Malvinas. Foto: X/@jrsifuentes69

La iniciativa incluyó un acuerdo entre la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island para establecer una conexión marítima con Puerto Argentino. El buque de carga Danstar fue señalado como el encargado de realizar el primer viaje.

El proyecto generó preocupación en la Argentina, debido a que podría facilitar el abastecimiento de las islas en un contexto de creciente actividad petrolera. Desde la empresa naviera sostuvieron que se trata de una operación comercial entre privados.

Uruguay mantiene vínculos comerciales y analiza su posición

Uruguay también participa del intercambio con las islas, tanto mediante exportaciones como a través de la compra de lana. Sin embargo, las recientes declaraciones del canciller Mario Lubetkin sobre el impacto de la exploración petrolera abrieron interrogantes sobre la evolución de esa relación.

Aunque sectores políticos uruguayos remarcan que el comercio no implica abandonar el respaldo histórico al reclamo argentino, el uso de puertos regionales para abastecer a las islas continúa bajo debate.

La disputa por Malvinas suma un nuevo foco de tensión

El avance de los acuerdos comerciales coincide con la escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago y la explotación de sus recursos naturales.

Puerto Argentino
Malvinas: la ruta comercial con Chile que alarma a Argentina Foto: discovertravelnews

Mientras el Gobierno argentino busca limitar las actividades económicas que considera ilegítimas, los empresarios isleños intentan consolidar sus vínculos con países vecinos. El resultado podría tener consecuencias para las relaciones entre la Argentina y Chile, en un escenario donde los intereses comerciales y la disputa de soberanía vuelven a cruzarse.

Islas MalvinasChileUruguay
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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