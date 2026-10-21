Donald Trump se enfrentó a un periodista en la Casa Blanca y lo amenazó: “Más te vale tener cuidado”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un nuevo enfrentamiento con la prensa este martes en la Casa Blanca, cuando increpó al periodista Andrew Feinberg, corresponsal del medio británico The Independent, y le lanzó una advertencia mientras intentaba formularle una pregunta.

El cruce de Donald Trump con un periodista en la Casa Blanca

El episodio ocurrió durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval. Según informó la agencia EFE, Feinberg intentaba intervenir mientras otro reportero hablaba, lo que provocó una reacción inmediata del mandatario estadounidense.

“¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?“, le dijo Trump al corresponsal, quien buscaba hacerse escuchar para realizar su consulta.

Lejos de terminar allí, el presidente profundizó su confrontación con otra frase dirigida al periodista: “No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado”.

Durante el encuentro, Trump mantuvo una actitud cortante hacia Feinberg en distintos momentos. El intercambio se produjo cuando el corresponsal elevó la voz por encima de otro periodista para intentar plantear su pregunta.

Los antecedentes de Trump y sus enfrentamientos con periodistas

El episodio se suma a una serie de cruces entre Donald Trump y representantes de los medios de comunicación durante su segundo mandato presidencial, iniciado en enero de 2025.

Uno de los enfrentamientos más recordados ocurrió en noviembre de 2025, cuando el mandatario respondió “cállate, cerdita” a Catherine Lucey, periodista de Bloomberg, durante una conversación a bordo del avión presidencial Air Force One.

La reportera le había formulado una pregunta relacionada con el caso de Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

En mayo de 2026, Trump también protagonizó un intercambio con Akayla Gardner, periodista de MS NOW, a quien llamó “tonta” después de que le preguntara por el sobrecosto de las obras destinadas a construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.

Los antecedentes de Trump y sus enfrentamientos con periodistas. Foto: REUTERS

Otro episodio ocurrió en noviembre de 2025, cuando calificó de “periodista terrible” a Mary Bruce, de ABC News. En aquella oportunidad, Bruce había consultado al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, sobre el asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi durante una visita a la Casa Blanca.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que Bin Salmán había aprobado la operación destinada a capturar o matar a Khashoggi.

El nuevo intercambio con Feinberg vuelve a poner el foco sobre las respuestas del presidente estadounidense ante preguntas de la prensa, particularmente cuando se producen interrupciones o consultas que generan su rechazo.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.