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Midterm elections en USA: cuándo se vota y dónde hay que registrarse para participar en California, Nueva York, Florida y Texas

Las Elecciones de medio término en Estados Unidos tienen a la comunidad latina como actor importante debido al papel que tendrá en la definición de los resultados. Los pasos a seguir para el registro para votar, que puede ser en línea, por correo o en persona.

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Collage de Donald Trump, el Capitolio, la Casa Blanca y una urna de votación para las mdterms.
Donald Trump sigue de cerca las elecciones de medio término en Estado Unidos. Foto: REUTERS / IA
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Estados Unidos se prepara para celebrar el próximo martes 3 de noviembre las elecciones de medio término, conocidas como midterms, en las cuales los votantes definen la composición del Congreso y eligen representantes tanto a nivel estatal como local. Para estos comicios, los ciudadanos deben tener en cuenta los pasos a seguir para realizar su registro, que puede ser en línea, por correo o en persona.

Cabe señalar que estas votaciones tienen a la comunidad latina como actor importante debido al papel que tendrá en la definición de los resultados. En esa línea, un análisis del Pew Research Center indicó que los hispanos son la segunda fuerza electoral del país, con 39 millones de electores.

Cuándo se vota en las elecciones intermedias de Estados Unidos

Las midterms de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. Ese día se votará para renovar:

  • Los 435 escaños de la Cámara de Representantes.
  • 35 de los 100 escaños del Senado, incluidos 33 comicios regulares y dos especiales.
  • Gobernadores y numerosos cargos estatales y locales.
Un hombre pasa junto a un cartel de votación durante la votación anticipada presencial para las elecciones de mitad de mandato en El Paso, Texas.
Estados Unidos celebra las midterms el martes 3 de noviembre con alta participación latina. Foto: REUTERS

Estos comicios se denominan de medio mandato porque se realizan a mitad del período presidencial. Además, el voto anticipado y por correo ya se habilita antes del 3 de noviembre, con fechas diferentes según cada estado.

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Dónde y cómo registrarse para participar en los comicios, según cada estado

A excepción de Dakota del Norte, en todos los estados del país las personas se deben registrar para ejercer su derecho al voto. Por su parte, en California, Illinois, Colorado y Nuevo México, el registro se puede hacer en persona el día de las elecciones.

Cabe señalar que los documentos que se solicitan varían según el estado, aunque por lo general se puede usar una licencia de conducir o la identificación estatal. Según el lugar de residencia, lo ideal es consultar con la oficina electoral estatal o local.

Cada estado y territorio establece sus propias reglas para registrarse para votar. La inscripción para votar en las elecciones de medio término de Estados Unidos se puede realizar vía web, en persona o por correo postal:

  • Registrarse en línea: ingresar al sitio de vote.gov y seleccionar el estado o territorio para saber si se puede registrar en línea.
  • Registrarse por correo: descargar e imprimir el Formulario nacional de registro de votantes por correo (PDF) para utilizarlo en todos los estados excepto en Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Wisconsin y Wyoming.
  • Registrarse en persona: acercarse a su oficina electoral local o estatal o en su oficina estatal de vehículos de motor.
Personas entran y salen de un centro de votación durante la votación anticipada presencial para las elecciones de mitad de mandato en El Paso, Texas.
Estados Unidos celebra las midterms el martes 3 de noviembre. Foto: REUTERS

Fechas límite de inscripción para los votantes en California, Nueva York, Florida y Texas, los estados con mayor población hispana

La mayoría de los estados cierran su registro para las midterms en octubre. En los estados con mayor presencia latina, las fechas clave para tomar en cuenta son:

California

  • Registro en línea o por correo: cerró el 19 de octubre.
  • Registro en persona: hasta el 3 de noviembre, mismo día de las elecciones de medio término.

Nueva York

  • Registro en línea, por correo o en persona: abierto hasta el 24 de octubre

Florida

  • Registro en línea, por correo o en persona: cerró el 5 de octubre

Texas

  • Registro en línea, por correo o en persona: cerró el 5 de octubre

Requisitos indispensables para el registro electoral de USA

Si bien los requisitos para el registro electoral en Estados Unidos dependen de la legislación de cada estado, existen requisitos indispensables y universales que los votantes deben reunir:

Requisitos de elegibilidad universales

  • Ciudadanía estadounidense: requisito estricto para las elecciones federales. Los residentes permanentes legales (titulares de Green Card) no pueden registrarse para votar. De hecho, registrarse o votar siendo extranjero es ilegal y motivo de deportación o negación de la naturalización.
  • Edad mínima: tener 18 años cumplidos para el día de las elecciones (se puede rellenar la solicitud de inscripción de manera anticipada en caso de tener 17 años, para quedar activo automáticamente al cumplir la mayoría de edad).
  • Residencia: cumplir con las normas de residencia de estado y estar registrado en el condado donde posee el domicilio.

Datos y documentos obligatorios para el formulario

Al completar el Formulario Nacional de Inscripción de Votantes o el sistema en línea de tu estado, obligatoriamente se te pedirá:

  • Número de Identificación Oficial (licencia de conducir o ID)
  • Número de Seguro Social (SSN)
  • Firma manuscrita o digital
Estados Unidosmidterms
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