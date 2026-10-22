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Elecciones en España: las encuestas marcan una clara tendencia de cara al nuevo Gobierno

Luego de que Pedro Sánchez adelantara los comicios para el 29N, las encuestas reflejan un claro dominio de un bloque, sin la necesidad de acuerdos con fuerzas regionales. Conocé todos los detalles en la nota.

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Alberto Núñez Feijoo, en la asunción de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. Foto: Reuters
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A poco más de un mes de las elecciones generales en España, el promedio de sondeos elaborado por el MITOFSKY junto con TResearch en su Monitor Electoral Internacional, con fecha de cierre al 15 de octubre, refleja una ventaja contundente para el bloque de centroderecha.

De acuerdo con la estimación, el Partido Popular (PP) y Vox alcanzarían una mayoría absoluta cómoda en el Congreso de los Diputados, lo que abriría el camino a la formación de un gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular. Foto: EFE (Javier Lizón)
Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular. Foto: EFE (Javier Lizón)

Según el promedio de encuestas, el PP obtendría 138 escaños, consolidándose como la principal fuerza política del país. Por su parte, Vox alcanzaría 66 bancas. La suma de ambas formaciones llegaría a 204 diputados, superando en 28 escaños la mayoría absoluta fijada en 176 representantes.

En contraste, el bloque de izquierda integrado por el PSOE, Sumar y Podemos reuniría apenas 115 escaños, muy lejos de la cifra necesaria para disputar la formación de gobierno. La diferencia refleja un escenario de fuerte predominio de la oposición conservadora frente al oficialismo.

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Pedro Sánchez, .del Gobierno de España
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: REUTERS

A partir de estas proyecciones, el monitor Demócrata considera como desenlace más probable la constitución de un ejecutivo liderado por Feijóo en coalición con Vox. De concretarse este escenario, España experimentaría un giro político significativo tras los últimos años de gobiernos socialistas encabezados por Pedro Sánchez.

Los datos también sugieren que la fragmentación del espacio progresista continúa afectando sus posibilidades electorales. Mientras tanto, la alianza entre PP y Vox aparece consolidada como una alternativa con capacidad suficiente para alcanzar la gobernabilidad sin depender de apoyos externos o acuerdos con fuerzas regionales.

Santiago Abascal, líder de Vox
Santiago Abascal, líder de Vox. Foto: Congreso de España

Aunque las campañas aún disponen de margen para influir en parte del electorado indeciso, el promedio de los 11 institutos muestra una tendencia consistente: la derecha española se encamina a obtener una mayoría parlamentaria sólida, con Feijóo como principal favorito para convertirse en el próximo presidente del Gobierno.

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