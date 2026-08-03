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Video: una activista neofascista española hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos

Se trata de Isabela Medina Peralta, vinculada a posiciones falangistas y neonazis, que carga consigo una condena judicial por odio a inmigrantes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La activista neofascista Isabel Peralta hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos en España.
La activista neofascista Isabel Peralta hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos en España. Foto: Captura
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La activista neofascista española Isabel Peralta protagonizó un nuevo episodio que provocó un fuerte repudio al realizar un saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos en España, durante una protesta vinculada a la crisis migratoria en Ceuta.

El gesto tuvo lugar el pasado viernes y reavivó la polémica por el reiterado historial de discursos de odio y acciones de provocación pública de la joven de 24 años, que carga consigo una condena judicial por odio a inmigrantes.

Tras conocer el fallo contra la apelación a su condena, la activista relacionada con varios grupos neonazis sostuvo que había sido castigada por advertir años atrás que “España estaba siendo invadida” y afirmó que ese mismo día (el viernes) miles de inmigrantes intentaron “una vez más cruzar la frontera hacia Ceuta”.

La activista neofascista Isabel Peralta hizo el saludo nazi. Video: X @NucleoNEsp

En ese contexto, señaló que “multas, celdas y prisiones” podrían frenar el “derecho de los españoles a existir” y amenazó que, si ese fuera el objetivo, “harían mejor en empezar con balas en la nuca en lugar de malgastar su tiempo”.

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La escena tuvo lugar en un contexto de renovada presión migratoria en la frontera sur española por la crisis en Ceuta, un tema que fue utilizado por sectores radicalizados para convocar concentraciones y difundir mensajes xenófobos.

Además, el caso vuelve a poner en el foco a la dirigente, cuya trayectoria está manchada por sanciones, condenas judiciales y restricciones en distintos países europeos por discursos de odio.

Quién es Isabel Peralta, la activista neofascista española que hizo el saludo nazi en la Embajada de Marruecos

Isabela Medina Peralta es una activista española de extrema derecha, vinculada públicamente a posiciones falangistas y neonazis, que se hizo conocida por discursos y actos políticos muy polémicos en España. Cabe señalar que ya había encabezado manifestaciones similares en la Embajada en el pasado.

Saltó a la notoriedad en 2021, cuando participó en un acto de homenaje a la División Azul y pronunció un discurso antisemita que generó fuerte repudio y repercusión mediática. Luego fue relacionada con agrupaciones de ultraderecha como Bastión Frontal, y distintos medios la mencionan como una de las figuras jóvenes más visibles de ese espacio radical.

El gesto reavivó la polémica por su reiterado historial de discursos de odio
La activista neofascista Isabel Peralta hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos en España. Foto: Captura

También fue noticia cuando Alemania le denegó la entrada por portar simbología nazi y una copia de Mein Kampf (libro escrito por Adolf Hitler). Además, en 2025 fue juzgada en España por un presunto delito de odio vinculado a declaraciones realizadas durante una concentración frente a la Embajada de Marruecos.

La condena en su contra por delito de odio

El viernes 31 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la condena de un año de prisión contra Peralta por un delito de odio tras apremiar a la violencia contra los inmigrantes marroquíes y musulmanes en una concentración frente a la Embajada de Marruecos en 2021.

Los magistrados, que desestiman el recurso que presentó su defensa, confirman íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que la condenó a un delito de provocación a la discriminación y odio por sus “declaraciones con ánimo de denigrar al colectivo de inmigrantes marroquíes y despertar la hostilidad hacia ellos”.

De esta manera, el TSJM rechazó la tesis de la defensa de que sus manifestaciones constituían una crítica a la política migratoria del Gobierno, pues -según recalcan los magistrados- en realidad promovían públicamente la hostilidad y la discriminación y no están amparadas por la libertad de expresión.

La acusada, ahora en la organización Núcleo Nacional, fue condenada por unos hechos ocurridos en una manifestación no autorizada el 18 de mayo de 2021 frente a la Embajada de Marruecos, en protesta por la crisis producida entre España y Marruecos como consecuencia de la entrada masiva de cientos de personas en aquellos días.

En aquella ocasión, Peralta lanzó manifestaciones como que “sufrimos una suplantación racial sin precedentes”, llamó a proclamar “muerte al invasor”, y repitió consignas como “no es inmigración, es una invasión”, según considera probado la sentencia.

EspañaNazismoMarruecosCeuta
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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