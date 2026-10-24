Qué se sabe sobre el incendio en el “Nido del Águila” de Adolf Hitler: destrucción millonaria y un detenido con “posibles trastornos mentales”

Humo y fuego se elevan tras un incendio en el Kehlsteinhaus, el Nido del Águila. Foto: via REUTERS

Un hombre fue detenido en el sur de Alemania después del incendio del chalé de Kehlsteinhaus, conocido popularmente como el “Nido del Águila” de Adolf Hitler y que era utilizado por los jerarcas nazis para recibir a invitados extranjeros.

Según indicaron los investigadores, el sospechoso detenido como presunto autor del fuego en los Alpes bávaros podría tener problemas mentales. Por su parte, las autoridades se comprometieron a reconstruir el edificio, donde funcionaba un albergue de montaña.

Incendio en el Nido del Águila de Hitler. REUTERS Video: REUTERS

Hay “indicios concretos de posibles trastornos psíquicos en el acusado”, dijo el fiscal Rainer Vietze en una rueda de prensa en Berchtesgaden, cerca del lugar de los hechos.

Quién es el detenido por incendiar el “Nido del Águila” de Adolf Hitler

El hombre, de nacionalidad alemana y 33 años, fue detenido por la policía, que había acudido al lugar por el incendio del edificio conocido oficialmente como Kehlsteinhaus, cuando trataba de abandonarlo a bordo de una motocicleta sin matrícula.

Vietze explicó que probablemente haya que partir de una responsabilidad penal disminuida del acusado, aunque también se explora la posibilidad de una motivación política para el incendio del edificio, que se hizo famoso al servir de escenario a numerosas películas de Hollywood sobre los nazis.

Incendio en el Nido del Águila de Adolf Hitler. REUTERS Video: REUTERS

Destrucción casi total

Las llamas destruyeron casi por completo el edificio, pues el difícil acceso -está situado a más de 1.800 metros de altura- dificultó las labores de los bomberos para apagar las llamas, con lo que los daños se cifran en millones de euros.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, afirmó en la rueda de prensa que el Kehlsteinhaus “no quedará en ningún caso reducido a una ruina” y prometió que el ‘Land’, que es titular del inmueble, lo reconstruirá.

Humo se eleva tras un incendio en el Kehlsteinhaus, el Nido del Águila. Foto: via REUTERS

“Es importante que sigamos trabajando por la memoria”, dijo Herrmann, sobre el edificio, en el que una exposición permanente recordaba su función de lugar de retiro en el que los jerarcas nazis recibían a invitados extranjeros.

Desde 1952, el Kehlsteinhaus funcionaba como restaurante y albergue de montaña durante la temporada veraniega y estaba catalogado como patrimonio histórico, como parte de la cultura del recuerdo de los crímenes del nazismo