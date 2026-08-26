Videos impactantes de la tragedia en Nepal: al menos 16 muertos y 390 peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

Crecida del río Bhote Koshi en Nepal deja a al menos 16 muertos. Foto: Captura de video.

Al menos 16 personas murieron en Nepal y otras cientos permanecen desaparecidas después de que una repentina crecida del río Bhote Koshi provocara una devastadora inundación en una zona cercana a la frontera con el Tíbet. El desastre destruyó caminos, afectó localidades e infraestructura y dejó incomunicados a numerosos peregrinos que se dirigían hacia China.

Las autoridades nepalíes advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que avancen las tareas de búsqueda y rescate. Hasta el momento, 390 peregrinos que viajaban hacia el Tíbet para participar del Kailash Mansarovar Yatra perdieron contacto con sus acompañantes.

Crecida del río Bhote Koshi en Nepal deja a al menos 16 muertos. Video: X/@ELTIEMPO

Una riada devastó localidades cercanas al Tíbet

El agua golpeó durante las primeras horas del miércoles al distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, y afectó especialmente a las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

La masa de agua ingresó alrededor de las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde el sector tibetano y provocó graves daños en pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas. Además, interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres que conectan Nepal con el Tíbet.

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó que hasta el momento se contabilizaron 16 fallecidos, aunque señaló que el balance todavía es preliminar.

Por su parte, el portavoz del Ejército nepalí, Rajaram Basnet, informó que al menos 29 personas fueron rescatadas y que las fuerzas de seguridad desplegaron helicópteros para localizar a quienes quedaron atrapados o incomunicados.

En total, seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas participan de las tareas de emergencia.

Buscan a 390 peregrinos que viajaban hacia el Tíbet

Uno de los principales focos de preocupación son los peregrinos que se encontraban realizando el recorrido hacia el Kailash Mansarovar Yatra, una de las peregrinaciones religiosas más importantes de Asia.

Bashu Kumar Adhikari, director general de la compañía Touch Kailash Travels, confirmó que se perdió contacto con 390 peregrinos, en su mayoría de nacionalidad india. Sus identidades todavía no pudieron ser verificadas por las autoridades.

Crecida del río Bhote Koshi en Nepal deja a al menos 16 muertos. Video: X/@ELTIEMPO

Cada año, miles de personas llegan a la región para visitar el monte Kailash y el lago Mansarovar, considerados lugares sagrados por el hinduismo, el budismo y el jainismo.

El desastre golpeó precisamente uno de los corredores utilizados por turistas y peregrinos para cruzar desde Nepal hacia el Tíbet.

Investigan el origen de la crecida del río Bhote Koshi

En un primer momento, el canciller nepalí, Shishir Khanal, señaló que la inundación podría haber estado relacionada con un terremoto registrado durante la madrugada. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el movimiento sísmico tuvo una magnitud de 4,4 y ocurrió a unos 77 kilómetros de Kodari.

Según esa hipótesis inicial, el terremoto habría provocado un deslizamiento de tierra capaz de bloquear temporalmente el cauce del río y generar posteriormente una enorme crecida.

El río Bhote Koshi en Nepal. Foto: Wikipedia.

Sin embargo, reportes posteriores indicaron que el origen exacto de la riada todavía no fue determinado y que no habría sido provocada por las lluvias. Entre las posibilidades analizadas también aparece el desbordamiento o la ruptura de un lago glaciar en el Tíbet.

China también reportó desaparecidos y daños

El fenómeno afectó además al lado chino de la frontera, particularmente al condado de Gyirong, en la región del Tíbet. Allí, un flujo de lodo y rocas alcanzó la ciudad de Shigatse y dejó importantes daños, víctimas y personas desaparecidas, según informó la agencia estatal Xinhua.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó hacer todo lo posible para rescatar a los desaparecidos, atender a los heridos y reubicar a la población en riesgo.

Mientras Nepal y China movilizan equipos de emergencia, las autoridades mantienen los operativos de búsqueda y advierten que la magnitud de la tragedia podría ser considerablemente mayor una vez que se pueda acceder a todas las zonas afectadas.