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La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio: “Estoy aquí, con ustedes”

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano, informó Edmundo González Urrutia en redes sociales. La líder venezolana se encuentra en Barquisimeto, Estado Lara en el santuario de la Virgen Divina Pastora.

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María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Foto: Reuters
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Foto: Reuters
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La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio. Así lo confirmó Edmundo González Urrutia en redes sociales.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, dijo González Urrutia en X al citar un mensaje de la dirigente en la misma red social.

Machado dijo previamente: “Estoy aquí. Con ustedes”, sin precisar exactamente dónde.

María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio

González Urrutia dijo que “muy pronto” él también regresará para que el país “avance verdaderamente hacia la libertad”.

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“Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela.
María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Foto: REUTERS

Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida

Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Antes de salir de Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

Según la oposición, que recolectó copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue González Urrutia, abanderado de Machado.

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