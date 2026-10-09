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Delcy Rodríguez sigue la tradición de Nicolás Maduro y adelantó la Navidad en Venezuela: se celebrará el 1 de noviembre

“Sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, indicó la presidenta encargada.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, adelantó la Navidad para el 1 de noviembre.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, adelantó la Navidad para el 1 de noviembre. Foto: EFE
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el adelanto de la Navidad en el país para el próximo 1 de noviembre, una tradición que llevaba a cabo Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por tropas militares de Estados Unidos.

Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, indicó Rodríguez en la instalación de la 82 asamblea anual de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), transmitido por el canal estatal VTV.

Cabe recordar que Maduro decretó el “adelanto” de la Navidad en varias oportunidades desde que asumió el poder en 2013 y que coincidía con momentos de crisis en el país petrolero.

Delcy Rodríguez sigue la tradición de Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

En 2025, el anuncio del adelanto de las fiestas navideñas lo hizo en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, que terminó el 3 de enero con su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras varios ataques en Caracas y otras regiones cercanas.

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Cuántas veces se adelantó la Navidad en Venezuela

La decisión de adelantar la Navidad se convirtió en una práctica recurrente en Venezuela durante el gobierno de Maduro. Los antecedentes permiten identificar al menos seis anuncios de inicio anticipado desde 2013. Habitualmente, las autoridades justificaron la medida como una forma de impulsar el comercio, promover las actividades culturales y generar un ambiente de celebración.

  • 2013: Nicolás Maduro comenzó a impulsar el inicio anticipado de las celebraciones navideñas tras asumir el poder.
  • 2020: decretó el comienzo de la Navidad para el 15 de octubre, en plena pandemia.
  • 2021: anunció a comienzos de octubre que las fiestas ya habían llegado al Palacio de Miraflores.
  • 2024: estableció el inicio de la Navidad para el 1 de octubre.
  • 2025: volvió a fijar el comienzo de las celebraciones para el 1 de octubre, bajo el argumento de estimular la economía, la cultura y la alegría.
  • 2026: Delcy Rodríguez continuó la tradición y anunció que la Navidad comenzaría el 1 de noviembre, con el propósito declarado de activar la economía y “la felicidad de los venezolanos”.

La Justicia de EEUU acusó a Nicolás Maduro de conspiración para cometer torturas

Este jueves, la Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a Flores de conspiración para cometer torturas. La Fiscalía les acusa de llevar a cabo una estrategia de “represión y torturas” para mantenerse en el poder.

Nicolás Maduro permanece preso en Estados Unidos. Foto: REUTERS

En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

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