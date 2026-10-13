La planta trepadora con flores perfumadas que crece hasta 6 metros, no rompe el suelo y es originaria de Chile

Entre las especies que se destacan por su belleza y su fragancia aparece el jazmín chileno (Mandevilla laxa). Foto: inaturalist.org

Las plantas trepadoras son una excelente opción para transformar jardines, patios y balcones sin necesidad de realizar grandes modificaciones. Entre las especies que se destacan por su belleza y su fragancia aparece el jazmín chileno (Mandevilla laxa), una enredadera originaria de Chile y Argentina que puede alcanzar varios metros de altura cuando encuentra un soporte adecuado.

Su principal atractivo son sus flores blancas en forma de trompeta, que desprenden un perfume dulce y delicado. Durante la época de floración, esta planta puede convertirse en una de las protagonistas del jardín, especialmente cuando crece sobre paredes, cercos o estructuras verticales.

Las plantas trepadoras son una excelente opción para transformar jardines, patios y balcones sin necesidad de realizar grandes modificaciones. Foto: inaturalist.org

Jazmín chileno: la planta trepadora que puede alcanzar los 6 metros y llena el jardín de perfume

El jazmín chileno, cuyo nombre científico es Mandevilla laxa, es una especie de crecimiento vigoroso que pertenece a la familia Apocynaceae.

Una de sus características más interesantes es su capacidad para trepar sobre distintas estructuras. Con condiciones favorables y espacio suficiente, puede alcanzar aproximadamente 6 metros de altura, por lo que resulta apropiado para cubrir sectores verticales del jardín. Entre sus principales características se encuentran:

Flores : blancas, perfumadas y con forma de trompeta.

Crecimiento : vigoroso, con tallos que necesitan un soporte para trepar.

Altura : puede alcanzar alrededor de 6 metros en condiciones adecuadas.

Hojas : verdes, con comportamiento caducifolio según el clima.

Ubicación : espacios exteriores luminosos, con buena exposición solar.

Floración: variable según el clima y el hemisferio, generalmente durante los meses cálidos.

Cómo cuidar el jazmín chileno para que crezca fuerte y tenga muchas flores. Foto: inaturalist.org

Cómo cuidar el jazmín chileno para que crezca fuerte y tenga muchas flores

Aunque es una planta vigorosa, necesita ciertos cuidados para desarrollarse correctamente. Según la Royal Horticultural Society (RHS), una de las instituciones de horticultura más reconocidas, la Mandevilla laxa requiere buena iluminación, un suelo con drenaje adecuado y protección frente a las heladas. Para mantenerla saludable, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Elegir un lugar luminoso: necesita abundante luz y puede crecer a pleno sol, aunque en climas muy calurosos agradece protección durante las horas de mayor intensidad. Regar regularmente: durante el crecimiento activo, el sustrato debe conservar cierta humedad, pero sin acumular agua. Colocar un soporte resistente: las pérgolas, rejas y celosías permiten orientar sus tallos y favorecer su desarrollo vertical. Realizar podas de mantenimiento: a finales del invierno o comienzos de la primavera se pueden retirar ramas débiles y controlar su tamaño. Protegerla del frío intenso: las heladas pueden perjudicarla, especialmente cuando se cultiva en macetas o en espacios expuestos.

La RHS también recomienda utilizar guantes durante la poda, ya que la savia puede provocar irritación en la piel. Además, la ingestión de partes de la planta puede ocasionar molestias digestivas.

Sus flores perfumadas son especialmente atractivas para ubicarla cerca de sectores de descanso, siempre que las condiciones de luz y temperatura sean adecuadas. Foto: inaturalist.org

Dónde plantar el jazmín chileno para aprovechar su perfume

Por sus características, esta trepadora puede convertirse en una alternativa ornamental para diferentes sectores del hogar. Una de las opciones es colocarla junto a una pérgola o una reja, donde sus tallos puedan extenderse y sus flores queden a la vista.

También puede cultivarse en macetas grandes, siempre que disponga de un sustrato apropiado y una estructura que acompañe su crecimiento. Sus flores perfumadas son especialmente atractivas para ubicarla cerca de sectores de descanso, siempre que las condiciones de luz y temperatura sean adecuadas.

Con los cuidados necesarios, el jazmín chileno puede transformar un espacio exterior en un rincón verde, florido y aromático.