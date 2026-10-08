Los jardineros la recomiendan: la planta trepadora que puede vivir más de 100 años, da mucha sombra y es igual de bonita que la Santa Rita

La trepadora que puede vivir más de un siglo y es perfecta para llenar de flores y sombra el jardín Foto: Pinterest

Hay plantas y flores que, durante la primavera, comienzan a tomar cada vez más protagonismo. Entre las más conocidas, se encuentra la glicina, una planta trepadora que, gracias a su floración, es ideal para decorar patios y jardines durante todo el año.

Sus racimos de flores violetas, lilas, blancas o azuladas aportan color durante la floración, mientras que sus hojas crean una cubierta vegetal que puede ofrecer una sombra muy agradable en los meses cálidos. Por su belleza y su capacidad para cubrir estructuras, es una alternativa para quienes buscan un efecto ornamental similar al de la Santa Rita.

La trepadora que puede vivir más de un siglo y es perfecta para llenar de flores y sombra el jardín Foto: Pinterest

Además de su gran atractivo visual, esta especie se destaca por su extraordinaria longevidad, ya que con las condiciones adecuadas y un mantenimiento constante, es posible que viva alrededor de un siglo. Sin embargo, su desarrollo vigoroso requiere de espacio, una estructura resistente y podas periódicas.

Conocer sus necesidades desde el momento de la plantación es fundamental para disfrutar de una trepadora duradera que, con buenos cuidados, puede convertirse en una planta que pase de generación en generación.

Guía completa de cuidados para las glicinas

Para que la glicina crezca, es necesario ubicarla en un lugar con abundante luz, ya que de esta forma, se garantizará una floración generosa. Lo ideal es elegir un sector del jardín donde reciba varias horas de sol directo al día, ya que la falta de iluminación puede reducir la cantidad de flores.

En cuanto al suelo, prefiere un terreno fértil, profundo y con buen drenaje, que permita el desarrollo de sus raíces sin acumular agua en exceso. Durante los primeros años, el riego debe ser regular para favorecer el establecimiento de la planta. Una vez consolidada, puede tolerar períodos moderados de sequía, aunque conviene aumentar la frecuencia del riego durante las jornadas de calor intenso.

La trepadora que puede vivir más de un siglo y es perfecta para llenar de flores y sombra el jardín Foto: Pinterest

Por otro lado, también es importante proporcionarle un soporte firme como un arco, una pérgola o un tutor que esté especialmente preparado para soportar el peso de sus ramas. Esto se debe a que sus tallos pueden volverse gruesos y leñosos con el paso del tiempo, por lo que no resulta conveniente colocarla junto a elementos frágiles.

La glicina puede tardar algunos años en florecer, especialmente si se cultiva a partir de semillas. Por eso, elegir un ejemplar obtenido por injerto o reproducción vegetativa puede ayudar a conseguir una floración más temprana, aunque el resultado dependerá de la variedad y de las condiciones de cultivo.

Consejos de mantenimiento para asegurar que tu planta trepadora viva más de 100 años

La poda es una de las tareas más importantes para conservar la glicina durante décadas. Se recomienda realizar intervenciones periódicas para controlar los tallos, ordenar su crecimiento y favorecer la formación de flores. Habitualmente, se hace una poda después de la floración y otra durante el invierno, cuando la planta pierde sus hojas, adaptando el momento y la intensidad a la variedad y al clima.

Durante el mantenimiento, conviene retirar las ramas secas, dañadas o mal orientadas y evitar que los brotes se extiendan sin control. También es necesario revisar los soportes para comprobar que sigan firmes a medida que la trepadora aumenta de tamaño.

El riego debe ajustarse a la edad de la planta, las lluvias y las temperaturas. El exceso de humedad puede perjudicar las raíces, mientras que la falta prolongada de agua durante la etapa de crecimiento puede afectar su desarrollo. En primavera, un aporte moderado de compost puede mejorar el suelo, aunque es preferible evitar el exceso de fertilizantes ricos en nitrógeno, que estimulan el crecimiento de hojas y tallos en detrimento de las flores.

Por último, es fundamental darle espacio desde el comienzo. La glicina es una especie vigorosa y longeva que puede extenderse considerablemente. Una ubicación bien elegida y un seguimiento regular permiten mantenerla saludable sin necesidad de realizar intervenciones drásticas.

La trepadora que puede vivir más de un siglo y es perfecta para llenar de flores y sombra el jardín Foto: Pinterest

Cómo genera tanta sombra esta planta trepadora ideal para exteriores

La capacidad de la glicina para proporcionar sombra se debe a su crecimiento vigoroso y a la abundancia de hojas que desarrolla durante la temporada cálida. Sus tallos se extienden sobre estructuras elevadas y forman una cubierta vegetal que filtra la luz solar, por lo que resulta especialmente útil para pérgolas, patios y sectores de descanso al aire libre.

A diferencia de otras plantas ornamentales que se destacan principalmente por sus flores, la glicina combina su valor decorativo con una cobertura amplia. En primavera, sus racimos colgantes se convierten en el principal atractivo; después, el follaje mantiene el efecto verde durante los meses de mayor calor.

Para aprovechar esta característica, lo ideal es guiar los tallos sobre una estructura resistente y distribuirlos de manera uniforme. La poda ayuda a evitar que algunas ramas se concentren en un solo sector y permite mantener una cobertura más ordenada. De todos modos, la sombra no aparece de inmediato: la planta necesita tiempo para establecerse y cubrir la superficie elegida.