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Qué significa que una planta de interior se marchite en octubre, según el Feng Shui

Qué hacer si las hojas se ponen amarillas y cómo influye el Feng Shui en la energía del hogar.

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Qué significa que una planta de interior se marchite en octubre, según el Feng Shui.
Qué significa que una planta de interior se marchite en octubre, según el Feng Shui. Foto: Foto: Gemini
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Con la llegada de octubre y el inicio de la primavera, muchas plantas de interior muestran señales de estrés: hojas amarillas, pérdida de firmeza o sequedad. Estos síntomas suelen alertar sobre problemas en el cuidado, pero también, según el Feng Shui, pueden tener un significado simbólico relacionado con la energía y el equilibrio del hogar.

El Feng Shui, una antigua práctica china, asocia las plantas sanas con la vitalidad y la renovación de los ambientes. Cuando una planta se marchita, algunos lo interpretan como un llamado a revisar el entorno y a renovar la armonía en casa.

Qué significa una planta marchita en octubre, según el Feng Shui

En la mirada del Feng Shui, las plantas vigorosas representan crecimiento y energía positiva. Por eso, si una planta pierde su aspecto saludable en primavera —época de nuevos comienzos en la Argentina—, puede verse como una invitación simbólica a ordenar los espacios, renovar ambientes y prestar atención a los elementos naturales del hogar.

De todos modos, el Feng Shui no considera que una planta marchita anuncie mala energía ni eventos negativos. El deterioro suele estar vinculado a cuestiones prácticas: riego, luz, temperatura, raíces o plagas.

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Las causas más comunes del marchitamiento en primavera

El cambio de estación trae variaciones de temperatura, luz y humedad que pueden afectar a las plantas de interior. Aunque muchas especies retoman su crecimiento en primavera, no todas requieren más agua o más sol.

Planta marchita. Foto: Grok AI.

Entre los motivos más frecuentes se encuentran:

  • Exceso de riego: si la tierra permanece húmeda mucho tiempo, las raíces pueden dañarse y dejar de absorber agua.
  • Falta de agua: un sustrato seco provoca hojas caídas y bordes secos.
  • Cambios bruscos de luz: mover una planta a un lugar con sol directo puede quemar sus hojas.
  • Temperaturas elevadas: el calor acelera la pérdida de agua, sobre todo en ambientes secos.
  • Plagas o enfermedades: insectos, manchas o raíces deterioradas afectan el aspecto general.

Antes de modificar el riego o cambiar la planta de lugar, conviene revisar la humedad del sustrato, el estado de las hojas y la iluminación.

Qué hacer si una planta de interior empieza a marchitarse

Para recuperar una planta, lo primero es identificar la causa del problema. Regar más no siempre es la solución: si las raíces están dañadas por exceso de agua, sumar humedad puede empeorar la situación.

Algunas medidas útiles son:

  • Revisar si el sustrato está seco o empapado.
  • Controlar que la maceta tenga buen drenaje.
  • Buscar el lugar adecuado según la especie, evitando el sol directo de golpe.
  • Inspeccionar hojas en busca de manchas, insectos o zonas dañadas.
  • Cortar las partes secas con herramientas limpias, sin podar en exceso.

Si la planta sigue empeorando, presenta raíces blandas o manchas que se extienden, lo mejor es consultar con un vivero o un especialista en sanidad vegetal.

Cómo armonizar los ambientes con plantas, según el Feng Shui

Para quienes siguen el Feng Shui, mantener las plantas cuidadas ayuda a incorporar vitalidad y naturaleza al hogar. Se recomienda elegir especies adecuadas para cada ambiente y evitar acumular macetas deterioradas o ejemplares secos.

La llegada de la primavera es una buena oportunidad para ordenar rincones, limpiar hojas, revisar macetas y mejorar la iluminación. Más allá del simbolismo, estas acciones permiten detectar problemas a tiempo y crear mejores condiciones para el crecimiento de las plantas.

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