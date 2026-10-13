Qué significa que una planta de interior se marchite en octubre, según el Feng Shui. Foto: Foto: Gemini

Con la llegada de octubre y el inicio de la primavera, muchas plantas de interior muestran señales de estrés: hojas amarillas, pérdida de firmeza o sequedad. Estos síntomas suelen alertar sobre problemas en el cuidado, pero también, según el Feng Shui, pueden tener un significado simbólico relacionado con la energía y el equilibrio del hogar.

El Feng Shui, una antigua práctica china, asocia las plantas sanas con la vitalidad y la renovación de los ambientes. Cuando una planta se marchita, algunos lo interpretan como un llamado a revisar el entorno y a renovar la armonía en casa.

Qué significa una planta marchita en octubre, según el Feng Shui

En la mirada del Feng Shui, las plantas vigorosas representan crecimiento y energía positiva. Por eso, si una planta pierde su aspecto saludable en primavera —época de nuevos comienzos en la Argentina—, puede verse como una invitación simbólica a ordenar los espacios, renovar ambientes y prestar atención a los elementos naturales del hogar.

De todos modos, el Feng Shui no considera que una planta marchita anuncie mala energía ni eventos negativos. El deterioro suele estar vinculado a cuestiones prácticas: riego, luz, temperatura, raíces o plagas.

Las causas más comunes del marchitamiento en primavera

El cambio de estación trae variaciones de temperatura, luz y humedad que pueden afectar a las plantas de interior. Aunque muchas especies retoman su crecimiento en primavera, no todas requieren más agua o más sol.

Planta marchita. Foto: Grok AI.

Entre los motivos más frecuentes se encuentran:

Exceso de riego: si la tierra permanece húmeda mucho tiempo, las raíces pueden dañarse y dejar de absorber agua.

Falta de agua: un sustrato seco provoca hojas caídas y bordes secos.

Cambios bruscos de luz: mover una planta a un lugar con sol directo puede quemar sus hojas.

Temperaturas elevadas: el calor acelera la pérdida de agua, sobre todo en ambientes secos.

Plagas o enfermedades: insectos, manchas o raíces deterioradas afectan el aspecto general.

Antes de modificar el riego o cambiar la planta de lugar, conviene revisar la humedad del sustrato, el estado de las hojas y la iluminación.

Qué hacer si una planta de interior empieza a marchitarse

Para recuperar una planta, lo primero es identificar la causa del problema. Regar más no siempre es la solución: si las raíces están dañadas por exceso de agua, sumar humedad puede empeorar la situación.

Algunas medidas útiles son:

Revisar si el sustrato está seco o empapado.

Controlar que la maceta tenga buen drenaje.

Buscar el lugar adecuado según la especie, evitando el sol directo de golpe.

Inspeccionar hojas en busca de manchas, insectos o zonas dañadas.

Cortar las partes secas con herramientas limpias, sin podar en exceso.

Si la planta sigue empeorando, presenta raíces blandas o manchas que se extienden, lo mejor es consultar con un vivero o un especialista en sanidad vegetal.

Cómo armonizar los ambientes con plantas, según el Feng Shui

Para quienes siguen el Feng Shui, mantener las plantas cuidadas ayuda a incorporar vitalidad y naturaleza al hogar. Se recomienda elegir especies adecuadas para cada ambiente y evitar acumular macetas deterioradas o ejemplares secos.

La llegada de la primavera es una buena oportunidad para ordenar rincones, limpiar hojas, revisar macetas y mejorar la iluminación. Más allá del simbolismo, estas acciones permiten detectar problemas a tiempo y crear mejores condiciones para el crecimiento de las plantas.