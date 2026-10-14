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Alarma en Puerto Madryn: se reportaron cinco ballenas muertas en menos de 48 horas y crece la preocupación por la especie

Ante esta situación el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral activó los protocolos correspondientes de recolección y análisis de muestras para determinar las causas de las muertes.

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Ballenas muertas en Puerto Madryn.
Ballenas muertas en Puerto Madryn. Foto: Canal 26.
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La aparición de ballenas muertas en Puerto Madryn generó alarma y las autoridades ya fueron advertidas de que esta temporada podría registrar el mayor nivel de mortalidad documentado para la especie.

Desde hace semanas se reportan ejemplares sin vida en las costas de la ciudad chubutense, pero la preocupación aumentó en los últimos días, luego de que se encontraran cinco ballenas muertas en menos de 48 horas.

Varamiento de ballenas francas en Puerto Madryn

En la mañana del martes, una ballena franca austral fue vista en inmediaciones de las calles Roca y 9 de Julio. Una situación similar se registró durante el último fin de semana largo en Playa Kaiser, la Curva del Indio, Playa Paraná y el sector comprendido entre Prefectura y el Club Náutico Atlántico Sud.

Ante este panorama, el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral activó los protocolos de recolección y análisis de muestras para determinar las causas de las muertes, según informó el medio El Comodorense.

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A fines de septiembre, el programa confirmó a través de un comunicado que en 2012 se registraron 113 ballenatos muertos, la cifra más alta documentada hasta ese momento para la especie, tanto a nivel local como mundial. Sin embargo, los registros preliminares de este año indicarían que la mortandad podría alcanzar una escala aún mayor.

Ballenas muertas en Puerto Madryn.
Ballenas muertas en Puerto Madryn. Foto: Canal 26.

Según informó la Secretaría de Ambiente de Chubut, una de las hipótesis que se investiga es la posible presencia de una bacteria en el ambiente marino capaz de provocar una afección sistémica en los ballenatos.

Además del análisis de muestras de los ejemplares muertos, las autoridades señalaron que es necesario realizar estudios en las aguas de los golfos Nuevo y San José para evaluar las condiciones ambientales que podrían afectar la supervivencia y el bienestar de las ballenas.

Qué hacer si se encuentra una ballena varada

Ante la presencia de una ballena varada, viva o muerta, se recomienda no acercarse ni tocar al animal. También es importante mantener alejadas a las mascotas y evitar que entren en contacto con el ejemplar.

Ballenas muertas en Puerto Madryn.
Ballenas muertas en Puerto Madryn. Foto: Canal 26.

La situación debe ser informada a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre o a la Secretaría de Ambiente de Chubut, a través del teléfono 280-4670760.

Ballena muertaPuerto Madryn
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