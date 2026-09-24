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Decenas de crías de ballena aparecieron muertas en la Patagonia y analizan los posibles factores

La cantidad de animales encontrados y, especialmente, la elevada presencia de crías llamó la atención de los especialistas, que comenzaron a analizar diferentes factores para intentar determinar qué ocurrió.

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Ballenas muertas en Argentina.
Ballenas muertas en Argentina. Foto: captura video Viory.
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Un extraño fenómeno encendió las alarmas en la costa de Chubut ya que alrededor de 29 crías de ballena fueron encontradas muertas en la playa de La Adela, en la Península Valdés. A estos casos se sumaron otros ejemplares sin vida registrados en distintos sectores de la costa de Puerto Madryn.

La cantidad de animales encontrados y, especialmente, la elevada presencia de crías llamó la atención de los especialistas, que comenzaron a analizar diferentes factores para intentar determinar qué ocurrió.

Qué investigan los expertos sobre la muerte de las ballenas

El Programa de Monitoreo de la Salud de la Ballena Franca Austral lleva adelante estudios para identificar las posibles causas de las muertes.

Por el momento, no existe una explicación única confirmada. Entre los factores que se encuentran bajo análisis aparecen posibles causas ambientales, infecciosas y nutricionales, además de aquellas vinculadas con la actividad humana.

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Los especialistas realizan distintos estudios sobre los ejemplares encontrados para obtener información que permita establecer si existe algún patrón entre los casos.

Ballenas muertas en Argentina. Foto: captura video Viory.

La presencia de crías genera especial preocupación

Uno de los puntos que más llamó la atención es la cantidad de ballenatos entre los animales muertos. La presencia de ejemplares jóvenes puede aportar información importante para determinar si las muertes responden a un fenómeno puntual o a varios factores que afectan a la población.

La ballena franca austral utiliza las aguas de la zona de Península Valdés como un área clave durante parte de su ciclo reproductivo, por lo que durante esta época es habitual observar una importante presencia de estos animales en la región.

Sin embargo, la aparición de un número elevado de ejemplares muertos requiere un seguimiento especial por parte de los investigadores.

Ballenas muertas en Argentina. Video: Viory.

Continúan los estudios para conocer la causa

Mientras los equipos especializados avanzan con el análisis de los animales encontrados, también se mantiene el monitoreo de distintos puntos de la costa para detectar nuevos casos.

Por ahora, los especialistas buscan determinar si existe una causa común detrás de las muertes o si se trata de situaciones diferentes. Los resultados de los estudios serán fundamentales para conocer qué está ocurriendo con las ballenas y establecer si existe algún factor que pueda representar un riesgo para la especie.

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