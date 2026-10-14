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Guía rápida: cómo lograr que el potus tenga hojas más grandes y brillantes

La ubicación, el riego y el espacio para las raíces son claves para que esta planta de interior luzca sana y con hojas vistosas.

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Guía rápida: cómo lograr que el potus tenga hojas más grandes y brillantes
Guía rápida: cómo lograr que el potus tenga hojas más grandes y brillantes Foto: Gemini
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El potus se ganó un lugar en muchos hogares por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y su bajo requerimiento de cuidados. Sin embargo, si el objetivo es que sus hojas sean más grandes, verdes y brillantes, hay ciertos puntos a tener en cuenta para potenciar su crecimiento y aspecto.

La iluminación es uno de los factores más importantes. Lo ideal es ubicar el potus en un espacio luminoso, cerca de una ventana, pero sin exponerlo durante horas al sol directo, ya que esto puede quemar las hojas. Si la planta está en un rincón oscuro, conviene trasladarla de a poco a un lugar con mejor luz: la falta de iluminación suele hacer que las hojas nuevas salgan más pequeñas y el crecimiento se vuelva lento.

Cómo regar el potus y mantener el brillo de sus hojas

El riego debe ser moderado. Antes de volver a regar, es recomendable tocar la capa superior del sustrato y asegurarse de que esté seca. La frecuencia varía según la temperatura, la luz y el tamaño de la maceta, pero siempre es mejor evitar el exceso de agua.

Cómo cortar y preparar los esquejes de potus. Foto: Gemini

Es fundamental que la maceta tenga agujeros de drenaje para que el agua no se acumule en las raíces, ya que el exceso de humedad puede dañarlas y provocar hojas amarillas. Para mantener el follaje limpio y brillante, se puede pasar un paño húmedo por las hojas para retirar el polvo, sin necesidad de usar aceites ni productos abrillantadores.

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Cómo estimular el crecimiento y el tamaño de las hojas

Si notás que las raíces ocupan casi toda la maceta y el sustrato se seca muy rápido, es momento de trasplantar el potus a un recipiente apenas más grande, con sustrato aireado y buen drenaje. Esto le dará espacio para seguir creciendo.

Durante los meses de crecimiento activo, se puede aplicar un fertilizante para plantas de interior, siempre siguiendo las indicaciones del envase. Usar más cantidad de la recomendada no acelera el crecimiento y puede dañar las raíces.

El tamaño de las hojas también depende de la variedad y de la madurez de la planta. En las variedades trepadoras, dejar que los tallos crezcan sobre un soporte puede favorecer el desarrollo de hojas más grandes a medida que la planta madura.

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