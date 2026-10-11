comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Las 3 flores amarillas para plantar en octubre: llenan de color el jardín y atraen polinizadores

Estas tres especies aportan color y atraen abejas y mariposas en primavera. Son fáciles de cultivar y florecen con pocos cuidados.

26 Planeta
Por 26 Planeta
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Las 3 flores amarillas para cultivar en primavera.
Las 3 flores amarillas para cultivar en primavera. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Octubre es el mes ideal para sumar flores al jardín y preparar los espacios exteriores para los meses cálidos. Entre las opciones más elegidas aparecen el girasol, la zinnia amarilla y la coreopsis, tres especies que aportan tonos intensos y ayudan a atraer abejas y mariposas.

Estas plantas no solo llenan de color cualquier rincón, sino que también ofrecen polen y néctar, fundamentales para los polinizadores. Cada una tiene sus particularidades y cuidados, pero todas se adaptan bien a la primavera.

Las 3 flores amarillas para cultivar en primavera

El girasol se destaca por sus grandes flores amarillas y su porte imponente. Se puede sembrar directamente en la tierra o en macetas amplias, según la variedad. Necesita varias horas de sol directo y un suelo con buen drenaje para crecer fuerte y saludable.

Girasoles, flor. Foto: Unsplash.

La zinnia amarilla es otra opción vistosa para sumar color durante la primavera y el verano. Prefiere lugares soleados y un sustrato que no acumule demasiada agua. Las variedades de flores simples son las que más atraen a mariposas y abejas.

Contenido Recomendado

El árbol de flores rosas que transforma las calles en octubre:cómo se llama y dónde puede crecer

El lapacho rosado se destaca por sus flores intensas que llenan de color calles, parques y jardines.

Una jardinera lo recomienda:“Si se te puso verde la naranja, tenés en tus manos un tesoro 100% ecológico para proteger tu jardín de las hormigas”

Como controlar las plagas de forma natural con una naranja

Por su parte, la coreopsis se reconoce por sus flores similares a pequeñas margaritas, generalmente amarillas y de aspecto delicado. Según la variedad, puede cultivarse como planta anual o perenne. Prefiere los lugares soleados y los suelos bien drenados, y también atrae polinizadores.

Qué cuidados necesitan para florecer

Las tres especies requieren buena iluminación para desarrollarse. La frecuencia de riego depende del clima, el tipo de suelo y la etapa de crecimiento, pero durante la germinación conviene mantener la tierra apenas húmeda, sin encharcar.

Para favorecer la presencia de polinizadores, lo ideal es agrupar varias plantas y elegir flores simples, que faciliten el acceso al néctar y al polen. Así, el jardín suma color y se convierte en un refugio para abejas, mariposas y otros insectos durante la temporada cálida.

JardínPlantasEvergreen
26 Planeta
26 Planeta

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Los veterinarios coinciden sobre los galgos:“Son los perros más aptos para el running y las rutinas deportivas”

    Los veterinarios coinciden sobre los galgos: “Son los perros más aptos para el running y las rutinas deportivas”

  2. El árbol de flores rosas que transforma las calles en octubre:cómo se llama y dónde puede crecer

    El árbol de flores rosas que transforma las calles en octubre: cómo se llama y dónde puede crecer

  3. Los jardineros siempre la recomiendan:“La planta cebra es ideal para decorar la casa y para principiantes”

    Los jardineros siempre la recomiendan: “La planta cebra es ideal para decorar la casa y para principiantes”

  4. Puede alcanzar los 2 metros de altura, pocos la tienen en sus casas y atrae picaflores:la planta que llena de color el jardín

    Puede alcanzar los 2 metros de altura, pocos la tienen en sus casas y atrae picaflores: la planta que llena de color el jardín

  5. En 1825, plantaron un árbol frutal de Sudamérica para alimentar a sus ciudadanos:200 años después, se convirtió en una especie invasora que buscan eliminar con drones e insectos

    En 1825, plantaron un árbol frutal de Sudamérica para alimentar a sus ciudadanos: 200 años después, se convirtió en una especie invasora que buscan eliminar con drones e insectos
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Fito Páez lanzó “Circo Beat” en 1994:32 años después, una banda se animó a cambiarle el sonido a un clásico del rock nacional

Fito Páez, cantante. Foto: Reuters.

En 1967, Los Gatos lanzaron “Ayer nomás” con otra letra:la historia detrás del giro que cambió el clásico del rock nacional

Otra pérdida para el folklore:murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por todo el mundo

Atahualpa Yupanqui lo dijo antes que nadie:“Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”

Economía

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Regalos del Día de la Madre: precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro:el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

Zoox, el nuevo servicio de transporte de Amazon que llega a las calles con sus “tostadoras sobre ruedas”

Las empresas que usan correctamente la inteligencia artificial tienen 15 veces más probabilidades de lograr un alto retorno de inversión

Turismo

Cocinan panettones los 365 días del año, usan un horno de 1931 y tiene 95 años:dónde queda la panadería más elegida de Saavedra

Panadería Artiaga.

Tiene más de 140 años, fue una tanguería y hoy funciona como cafetería:la historia de un rincón escondido de Buenos Aires

Nació con apenas 30 familias y hoy mueve millones de toneladas:el pueblito a media hora de Rosario que se llenó de gente

Nació como posta de carretas en 1750, fue pulpería y hospedó a viajeros:hoy es un bodegón histórico con platos abundantes