Las macetas comunes quedaron en el olvido: la tendencia en plantas que aprovecha al máximo el espacio en balcones pequeños

Las ventajas de las estructuras verticales para ganar espacio exterior Foto: Gemini IA

Tener un balcón pequeño no siempre significa resignar espacio para tener plantas. De hecho, los expertos en jardinería recomiendan distribuirlas inteligentemente para poder crear un rincón verde, sumando flores e incluso cultivando plantas aromáticas sin necesidad de llenar el suelo de macetas.

Por eso, en los últimos años fue ganando protagonismo un sistema llamado jardinería vertical, para aprovechar cada centímetro posible. Con estanterías, soportes y estructuras trepadoras y colgantes, las plantas pueden distribuirse en distintos niveles y permiten renovar el aspecto del balcón sin necesidad de ampliar su superficie.

Las ventajas de las estructuras verticales para ganar espacio exterior Foto: Gemini IA

Las ventajas de las estructuras verticales para ganar espacio exterior

La jardinería vertical permite, entre otras cosas, aprovechar las paredes y la altura de cada balcón para incorporar más plantas sin necesidad de ocupar el suelo. Esta alternativa resulta especialmente útil en departamentos donde cada rincón cuenta y se necesita mantener libre el espacio de circulación.

De hecho, una de las opciones más prácticas recomendadas por los jardineros es el de colocar estanterías, que permite organizar las macetas en distintos niveles, aunque también pueden instalarse celosías para acompañar el crecimiento de las plantas trepadoras o recurrir a módulos diseñados para distribuir las especies en compartimentos.

Además de su función decorativa, estas estructuras permiten crear composiciones con distintas alturas, texturas y tonos de verde. Algunas trepadoras también pueden aportar privacidad frente a los edificios vecinos, siempre que se elijan especies adecuadas para las condiciones del lugar.

Antes de instalarlas, es importante comprobar antes que el soporte esté bien sujeto y que la estructura pueda resistir el peso de las macetas, el sustrato húmedo y el propio peso de las plantas. Además, los jardineros indican que conviene evitar instalaciones que puedan desprenderse con el viento.

Cómo elegir las mejores plantas colgantes para optimizar las paredes

Las plantas colgantes son una buena alternativa para aprovechar los sectores superiores del balcón y sumar vegetación sin ocupar espacio en el piso. Sus tallos y hojas caen desde los recipientes y generan un efecto visual que puede complementar estanterías y jardineras.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no todas las especies se adaptan a la altura y a las mismas condiciones ambientales. Antes de elegirlas, es necesario observar cuántas horas de luz recibe el balcón, si está expuesto al sol directo y cuánto viento suele haber en la zona.

Plantas en balcones. Foto: Freepik

Por ejemplo, si los espacios son luminosos, se puede considerar especies como la Tradescantia, siempre que se adapte a la exposición disponible. En balcones con luz indirecta, el potus puede ser una alternativa si está protegido del frío y de las condiciones extremas del exterior.

Además, también es posible combinar distintas plantas colgantes con especies trepadoras, aunque cumplen funciones diferentes: las primeras aprovechan la altura de los recipientes, mientras que las segundas necesitan una estructura que acompañe su crecimiento.

La clave se encuentra en seleccionar ejemplares según el ambiente y colocarlas en recipientes con buen drenaje, ya que de esta manera, se evita que el exceso de agua perjudique las raíces y se favorece un desarrollo saludable.

Huertas urbanas verticales: producción propia en espacios reducidos

La jardinería vertical también permite cultivar alimentos en balcones pequeños: con materiales resistentes y una buena estructura, es posible organizar una huerta urbana sin destinar toda la superficie del balcón al cultivo de frutas y verduras.

Las hierbas aromáticas, como la albahaca, el perejil, el ciboulette y el orégano, son opciones interesantes para comenzar. Se pueden distribuir en recipientes individuales y ubicar de acuerdo con sus necesidades de luz, riego y espacio para crecer.

También se pueden cultivar algunas hortalizas de hojas, como la lechuga, y otras especies compactas, siempre que los recipientes tengan la profundidad necesaria para sus raíces. En todos los casos, es importante utilizar un sustrato apropiado y verificar que el sistema permita eliminar el agua sobrante.

Plantas en el balcón Foto: Unsplash

Soportes de barandilla y ganchos: maximizando cada rincón del balcón

Las barandillas y los sectores superiores también pueden aprovecharse para colocar plantas, siempre que se utilicen accesorios adecuados y se respeten las condiciones de seguridad. Las jardineras diseñadas para estos soportes permiten sumar flores o aromáticas sin ocupar el suelo.

Otra alternativa son los ganchos para recipientes colgantes, que pueden instalarse en estructuras resistentes. De esta manera, se aprovechan rincones que suelen quedar vacíos y se distribuyen las plantas en diferentes alturas.

Para que la instalación sea segura, es fundamental comprobar que cada soporte esté diseñado para el peso que deberá sostener. Una maceta con tierra mojada pesa considerablemente más que un recipiente vacío, por lo que no conviene sobrecargar barandillas ni fijaciones.

También hay que considerar la exposición al viento y evitar colocar recipientes en lugares desde los que puedan caer hacia la calle, un patio común o una zona de paso. En edificios, es recomendable revisar las normas del consorcio antes de realizar instalaciones en el exterior.

Con una distribución equilibrada, los soportes permiten sumar vegetación y conservar despejadas las áreas necesarias para circular y utilizar el balcón.