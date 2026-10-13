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La planta de flores grandes y coloridas que crece en maceta, puede vivir hasta 70 años y se adapta a espacios interiores

Gracias a la forma de sus flores y sus colores intensos, son las preferidas para decorar el hogar. Cuáles son los cuidados adecuados para que embellezca el hogar año tras año.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Amarilis: la planta de flores grandes y coloridas que puede cultivarse en macetas y decorar los interiores.
Amarilis: la planta de flores grandes y coloridas que puede cultivarse en macetas y decorar los interiores. Foto: Pinterest
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Las plantas dentro del hogar sirven para embellecer los espacios y llenarlos de color. En el último tiempo, uno de los ejemplares más elegidos es la amarilis, una planta ornamental muy llamativa gracias a sus grandes flores, con colores extravagantes y hojas en punta. Y aunque su floración suele asociarse con el invierno, su desarrollo depende de las condiciones ambientales y del momento en el que se planta el bulbo.

Su mantenimiento no requiere de grandes conocimientos en jardinería, pero sí se debe prestar atención al riego, la iluminación y los periodos de descanso.

Amarilis: la planta de flores grandes y coloridas que puede cultivarse en macetas y decorar los interiores.
Amarilis: la planta de flores grandes y coloridas que puede cultivarse en macetas y decorar los interiores. Foto: Pinterest

Los expertos en plantas recomiendan respetar cada etapa de su ciclo anual, ya que es fundamental para mantenerla saludable y favorecer nuevas floraciones temporada tras temporada. Pero, ¿cómo se hace?

Luz solar y temperatura ideales para las Amaryllis en espacios interiores

La amarilis necesita luz abundante para poder crecer con fuerza y desarrollar sus flores. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana o una puerta, donde reciba luz natural indirecta durante buena parte del día. La falta de iluminación puede debilitar sus hojas y dificultar la floración, mientras que el sol directo intenso puede dañarlas.

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En cuanto a la temperatura, si bien se desarrollan en climas templados, conviene evitar las corrientes de aire frío y los cambios bruscos de temperatura. Además, hay que cuidarlas de la proximidad de las estufas y radiadores y procurar que el sol no se pose directamente sobre sus hojas.

Amarilis: la planta de flores grandes y coloridas que puede cultivarse en macetas y decorar los interiores.
Amarilis: la planta de flores grandes y coloridas que puede cultivarse en macetas y decorar los interiores. Foto: Pinterest

Por otro lado, también es importante elegir una maceta con orificios de drenaje y un sustrato aireado que permita eliminar el exceso de agua. El recipiente debe ofrecer espacio suficiente para las raíces, sin ser demasiado grande para el bulbo.

Riego inicial y control de la humedad en el sustrato

Después de plantar el bulbo, se debe realizar un riego moderado para humedecer la tierra, sin dejarla empapada. Durante esta primera etapa, es importante evitar el exceso de agua, ya que la humedad acumulada puede favorecer la pudrición del bulbo.

Cuando comienzan a aparecer los brotes y se inicia el crecimiento activo, se puede aumentar gradualmente la frecuencia de riego. La recomendación es comprobar la humedad de la capa superior del sustrato y volver a regar cuando los primeros 2,5 centímetros estén secos al tacto.

La cantidad de agua necesaria dependerá de la temperatura, la ventilación y el tipo de maceta. En todos los casos, los jardineros recomiendan evitar que el agua quede estancada en el plato inferior de la maceta. Después de la floración, el riego debe mantenerse mientras las hojas continúen creciendo y reducirse gradualmente cuando la planta se aproxime al descanso.

Fertilización equilibrada durante el período de crecimiento activo

La fertilización es importante para que la amarilis conserve sus hojas saludables y acumule las reservas que necesita para producir nuevas flores. Para eso, se puede utilizar un fertilizante equilibrado, siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones que se encuentran en la etiqueta.

Durante el crecimiento activo, la aplicación suele realizarse cada dos a cuatro semanas, de acuerdo con el producto utilizado y el estado de la planta. Es importante no exceder las dosis recomendadas, ya que una cantidad excesiva de nutrientes puede perjudicar las raíces.

Después de su floración, conviene mantener la alimentación mientras que las hojas sigan verdes y en desarrollo. Cuando comienza la preparación para el período de latencia, se debe suspender el fertilizante y reducir el riego de manera progresiva.

Técnica correcta para la poda de tallos florales

Una vez que las flores se marchitan, es conveniente retirar el tallo floral para evitar que la planta destine recursos a su mantenimiento. Para hacerlo, se deben utilizar tijeras limpias y desinfectadas, con un corte cuidadoso a pocos centímetros por encima del bulbo.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre podar el tallo y cortar las hojas. Las hojas verdes deben conservarse después de la floración, porque continúan realizando la fotosíntesis y permiten que el bulbo almacene energía para el siguiente ciclo.

Por este motivo, los jardineros insisten en que no es recomendable retirar el follaje mientras permanezca sano. En este sentido, solo se deben eliminar las hojas cuando se encuentren amarillentas o se hayan secado de manera natural, como parte del proceso de descanso de la planta.

Amarilis: la planta de flores grandes y coloridas que puede cultivarse en macetas y decorar los interiores.
Amarilis: la planta de flores grandes y coloridas que puede cultivarse en macetas y decorar los interiores. Foto: Pinterest

Cómo guiar a la planta hacia su fase de latencia y descanso

La amarilis necesita de un período de reposo para completar su ciclo y prepararse para una nueva floración, ya que hacia el final de la temporada de crecimiento, cuando sus hojas comienzan a amarillentarse naturalmente, se debe disminuir el riego de forma gradual.

Una vez que el follaje se haya secado, se puede suspender el riego y mantener el bulbo en un lugar fresco, seco y protegido de la luz intensa. La guía de cuidado de Amarylia recomienda un descanso de entre ocho y diez semanas, a una temperatura aproximada de 10 a 15 °C.

Durante esta etapa no se debe fertilizar ni mantener el sustrato húmedo. Tampoco hay que forzar el reposo cortando hojas que todavía están verdes, porque eso reduce la capacidad del bulbo de reunir las reservas necesarias para volver a florecer.

Ciclo anual: claves para lograr que el bulbo vuelva a florecer

Para conseguir que la amarilis florezca nuevamente, es necesario respetar las distintas etapas de su desarrollo. Después de la floración, el bulbo necesita un período de crecimiento en el que las hojas puedan producir y almacenar nutrientes. Luego llega el descanso, que prepara a la planta para iniciar un nuevo ciclo.

Una vez completadas las semanas de reposo, se puede plantar el bulbo en sustrato fresco, colocarlo en un ambiente cálido y luminoso y comenzar con un riego moderado. A medida que aparezcan los brotes, se retoma la rutina de riego y fertilización.

También es conveniente renovar el sustrato y revisar la maceta cada dos o tres años, aproximadamente, para favorecer el desarrollo de las raíces y mantener una buena disponibilidad de nutrientes.

Con luz suficiente, un riego controlado y un descanso adecuado, la amarilis puede volver a producir flores en distintas temporadas. La regularidad de estos cuidados es más importante que intervenir constantemente sobre la planta.

Amarilis: la planta de flores grandes y coloridas que puede cultivarse en macetas y decorar los interiores.
Amarilis: la planta de flores grandes y coloridas que puede cultivarse en macetas y decorar los interiores. Foto: Pinterest

Preguntas frecuentes sobre el mantenimiento y almacenamiento de bulbos

¿Es necesario refrigerar el bulbo antes de plantarlo?

No necesariamente. Muchos bulbos de amarilis comercializados para el cultivo doméstico ya están preparados para crecer y no necesitan refrigeración. El frío inadecuado puede perjudicar algunas variedades, por lo que conviene seguir las instrucciones específicas del ejemplar adquirido.

¿Cuánto tiempo duran las flores?

En condiciones favorables, las flores pueden mantenerse entre dos y tres semanas. Para prolongar su duración, es recomendable conservar la planta en un ambiente luminoso y templado, lejos de fuentes de calor intenso.

¿Se puede cultivar en exteriores?

Sí, siempre que el clima sea adecuado y el suelo tenga buen drenaje. En regiones con heladas o temperaturas muy bajas, es preferible mantenerla en una maceta que permita trasladarla al interior y proteger el bulbo.

¿Qué hacer si la amarilis no vuelve a florecer?

Entre las causas posibles se encuentran la falta de luz, una nutrición insuficiente durante el crecimiento y la ausencia de un período de descanso adecuado. También puede influir el estado del bulbo. Para favorecer una nueva floración, es fundamental conservar las hojas después de la primera floración y respetar el ciclo anual.

¿Cuándo se deben retirar las hojas?

Las hojas verdes no deben cortarse inmediatamente después de que se marchiten las flores. Hay que esperar a que amarilleen y se sequen de forma natural, ya que cumplen una función esencial en la recuperación de las reservas del bulbo.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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