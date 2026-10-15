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Cómo cultivar un almendro en casa: los cuidados para tener almendras durante 25 años

Este árbol puede mantenerse productivo durante décadas con la luz y el riego adecuado. Cómo cuidarlo para que crezca sano y finalmente coseche sus frutos.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Árbol de almendro
Árbol de almendro Foto: Google AI / Pinterest
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El almendro es un árbol excelente para aquellos que buscan incorporar un ejemplar frutal al jardín y, a su vez, protegerse del arduo sol del verano. Además de adornar el jardín con sus flores, pueden ofrecer una cosecha durante muchos años si se cultiva en condiciones favorables.

Con los cuidados adecuados, este árbol puede mantenerse productivo y dar frutos durante aproximadamente 25 años, aunque su longevidad depende del clima, el suelo y los cuidados que tenga. Para que crezca fuerte y sea un árbol grande, es fundamental elegir un lugar soleado, evitar el exceso de humedad y conocer sus necesidades específicas.

Árbol de almendro
Árbol de almendro Foto: Google AI / Pinterest

Cómo cuidar un almendro para que de frutos por los próximos 25 años

El primer paso para poder cultivar un almendro es seleccionar el espacio para que pueda desarrollarse sin limitaciones: necesita abundante luz solar, con al menos seis horas de rayos de sol directo al día, con un buen suelo que tenga un buen drenaje y que esté alejado a la estructura del hogar, ya que sus raíces podrían romper caños intentando crecer.

Para quienes buscan obtener frutos, suele ser preferible adquirir un ejemplar injertado en un vivero, con una variedad adaptada al clima de la región. Los árboles nacidos de semillas pueden tardar más en producir y no necesariamente conservan las características de la planta de la que provienen.

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Otro aspecto importante es la polinización. Algunas variedades necesitan un segundo almendro compatible para producir una buena cosecha, mientras que otras son autofértiles. Por eso, antes de comprar el ejemplar, conviene consultar qué variedad se adapta mejor al espacio disponible.

Cómo cuidar un almendro para que crezca sano y dé frutos

Durante los primeros años, el árbol necesita cuidados regulares para desarrollar raíces fuertes y una estructura resistente. Aunque tolera cierta sequía una vez establecido, la falta prolongada de agua puede afectar su crecimiento y la producción de almendras. Estos son los principales cuidados que conviene tener en cuenta:

  • Riego moderado: durante los primeros años, hay que mantener una humedad adecuada en el suelo sin encharcarlo. En primavera y verano, la frecuencia debe ajustarse a las lluvias, las temperaturas y el tipo de terreno.
  • Buena exposición solar: la luz favorece el crecimiento y el desarrollo de los frutos. Es importante evitar lugares demasiado sombríos o con competencia excesiva de otros árboles.
  • Abono equilibrado: antes de incorporar fertilizantes, conviene evaluar las condiciones del suelo. Un exceso de nutrientes, especialmente de nitrógeno, puede favorecer el crecimiento de hojas en detrimento de otros procesos.
  • Control de plagas y enfermedades: revisar las hojas, las ramas y los frutos permite detectar a tiempo manchas, insectos o signos de deterioro.
  • Espacio suficiente: al plantar un almendro en el jardín, hay que considerar el tamaño que alcanzará de adulto y dejar distancia respecto de construcciones y otros árboles.

La clave es adaptar los cuidados de este árbol a su edad y las condiciones climáticas a las cuales está sometido, y que un almendro joven necesita de más atención que los árboles adultos. La clave, es adaptar los cuidados a la edad del ejemplar y a las condiciones climáticas. Un almendro joven necesita más atención que uno establecido, mientras que los árboles adultos pueden requerir riego complementario durante períodos secos.

Árbol de almendro
Árbol de almendro Foto: Google AI / Pinterest

Cuánto tarda un almendro en dar frutos y cuándo se cosechan las almendras

El tiempo hasta la primera cosecha depende del tipo de ejemplar y de las condiciones de cultivo. Un almendro injertado puede comenzar a producir sus primeras almendras aproximadamente entre los dos y cuatro años después de plantarse, aunque alcanzar una producción abundante suele llevar más tiempo.

Los árboles obtenidos a partir de semillas pueden tardar varios años adicionales y ofrecer frutos con características imprevisibles.

La cosecha se realiza cuando las almendras maduran y la cubierta exterior comienza a abrirse y secarse. En el hemisferio sur, este proceso suele ocurrir durante el verano o al comienzo del otoño, aunque la fecha varía según la variedad y la región.

Una vez recolectados los frutos, hay que retirar la cubierta exterior cuando corresponda y secar bien las almendras en un lugar ventilado y protegido de la humedad. Guardarlas cuando todavía están húmedas puede favorecer la aparición de moho.

Después del secado, se recomienda conservarlas en recipientes limpios y cerrados, lejos del calor y de la luz directa. En este sentido, es importante indicar que el almendro puede convertirse en un árbol fuerte y milenario si se lo cuida correctamente.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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