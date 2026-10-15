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Las 3 flores violetas para plantar en primavera: llenan de color el jardín y atraen mariposas

Verbena, lavanda y salvia ornamental son opciones que aportan belleza y ayudan a atraer polinizadores al jardín o balcón.

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Las 3 flores violetas para plantar en primavera: llenan de color el jardín y atraen mariposas
Las 3 flores violetas para plantar en primavera: llenan de color el jardín y atraen mariposas Foto: Gemini
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Con la llegada de la primavera, muchos buscan sumar color y vida al jardín o al balcón. Entre las alternativas más vistosas, las flores violetas se destacan por su capacidad de atraer mariposas y otros polinizadores, siempre que encuentren alimento y las condiciones adecuadas para desarrollarse.

Tres especies sobresalen por su belleza y facilidad de cultivo: verbena, lavanda y salvia ornamental. Cada una tiene características propias, pero todas comparten la virtud de llenar de color los espacios verdes y de convertirse en un imán para mariposas y abejas.

Verbena: ramilletes de color y polinizadores

La verbena es una de las favoritas para quienes buscan flores violetas durante los meses cálidos. Sus pequeñas flores se agrupan en ramilletes y suelen atraer tanto mariposas como abejas.

Verbena. Foto: Unsplash.

Lavanda: aroma y espigas violetas

La lavanda se distingue por sus espigas de intenso color violeta y su inconfundible aroma. Sus flores son fuente de néctar para distintos polinizadores, incluidas las mariposas, por lo que resulta una excelente opción para jardines soleados.

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Salvia ornamental: altura y contraste en los canteros

Algunas variedades de salvia ornamental producen espigas de flores violetas o azuladas que aportan altura y contraste a los canteros. Sus flores también atraen mariposas, abejas y otros visitantes del jardín.

Consejos para atraer mariposas al jardín

Más allá de elegir especies atractivas, es clave crear un entorno favorable para los polinizadores. Combinar plantas con distintos períodos de floración, evitar insecticidas de amplio espectro y asegurar flores disponibles durante buena parte de la temporada son prácticas recomendadas.

La verbena, la lavanda y la salvia ornamental no solo suman color violeta, sino que también ofrecen recursos para mariposas y otros polinizadores. El éxito dependerá de la elección de especies, la exposición solar, el clima y los cuidados que reciba cada planta.

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