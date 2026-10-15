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Heredó una granja familiar, plantó más de 23.000 árboles y ahora busca recuperar un bosque

Jonathan Capener impulsó la restauración de 12 hectáreas en Staffordshire para reconectar áreas verdes y favorecer la biodiversidad.

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Heredó una granja familiar, plantó más de 23.000 árboles y ahora busca recuperar un bosque
Heredó una granja familiar, plantó más de 23.000 árboles y ahora busca recuperar un bosque Foto: Gemini
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Cuando Jonathan Capener recibió en 2023 la herencia de una granja de 196 hectáreas en Staffordshire, Inglaterra, decidió apostar por la naturaleza y recuperar parte del entorno que recordaba su abuelo. Para lograrlo, puso en marcha un ambicioso proyecto de restauración ambiental: plantó 23.015 árboles nativos en una superficie de 12,26 hectáreas, con el objetivo de unir bosques fragmentados y potenciar la biodiversidad local.

La iniciativa se desarrolló en Racecourse Farm, una propiedad que debe su nombre a una antigua pista de carreras de caballos que funcionó allí a principios del siglo XX. Capener eligió especies autóctonas como robles, arces silvestres, avellanos y pinos silvestres, que distribuyó estratégicamente para conectar sectores boscosos que habían quedado aislados con el paso del tiempo.

Cómo fue el trabajo para restaurar el bosque

El proyecto no se limitó a la plantación de árboles. Capener y su equipo también trabajaron en la recuperación de estanques, instalaron pequeñas estructuras para retener agua y plantaron 1.500 metros de setos. Estas acciones buscan crear corredores naturales que permitan a distintas especies desplazarse entre hábitats y mejorar las condiciones para la fauna silvestre.

Jonathan Capener impulsó la restauración de 12 hectáreas en Staffordshire para reconectar áreas verdes y favorecer la biodiversidad.
Jonathan Capener impulsó la restauración de 12 hectáreas en Staffordshire para reconectar áreas verdes y favorecer la biodiversidad. Foto: Gemini

En las zonas donde el pasto creció tras la intervención, se observó el desarrollo de una población de topillos, pequeños roedores que sirven de alimento para otros animales. Además, los alisos plantados atrajeron escarabajos, que a su vez pueden convertirse en alimento para las aves del lugar.

Un plan de largo plazo para la naturaleza y la producción

La restauración de Racecourse Farm forma parte de un plan integral que busca combinar la recuperación de la naturaleza con el manejo productivo de la granja. La apuesta de Capener es que la convivencia entre el trabajo rural y la protección ambiental sea posible, y que el legado familiar se traduzca en un paisaje más sano y diverso para las próximas generaciones.

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