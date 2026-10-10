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Puede alcanzar los 2 metros de altura, pocos la tienen en sus casas y atrae picaflores: la planta que llena de color el jardín

Esta especie nativa de Sudamérica se convirtió en una aliada para quienes buscan sumar biodiversidad y atraer aves e insectos beneficiosos.

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Puede alcanzar los 2 metros de altura, pocos la tienen en sus casas y atrae picaflores: la planta que llena de color el jardín.
Puede alcanzar los 2 metros de altura, pocos la tienen en sus casas y atrae picaflores: la planta que llena de color el jardín. Foto: Gemini
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La salvia azul (Salvia guaranitica) se transformó en una de las plantas más vistosas para quienes quieren un jardín lleno de vida y color. Originaria de Sudamérica, esta especie perenne puede alcanzar hasta dos metros de altura y se distingue por sus flores azules o violetas, que no solo decoran el espacio sino que también atraen a los picaflores y otros polinizadores.

Su presencia es poco común en los hogares, pero quienes la eligen disfrutan de una floración prolongada que se extiende desde la primavera hasta el otoño. Además de su valor ornamental, la salvia azul aporta néctar para aves e insectos, favoreciendo la biodiversidad en el entorno.

Cuidados clave para que la salvia azul crezca fuerte

Esta planta se adapta tanto a pleno sol como a semisombra, aunque siempre prefiere suelos ricos en materia orgánica y con buen drenaje. Es fundamental evitar el exceso de agua y los encharcamientos, ya que pueden afectar su desarrollo.

La salvia azul se destaca por su resistencia y su capacidad de florecer durante gran parte del año.
La salvia azul se destaca por su resistencia y su capacidad de florecer durante gran parte del año. Foto: Gemini

La salvia azul se destaca por su resistencia y su capacidad de florecer durante gran parte del año. Para mantenerla saludable, conviene controlar el riego y asegurarse de que el sustrato permita que el agua escurra fácilmente.

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Dónde ubicar la salvia azul para aprovechar su potencial

Por su tamaño y su tendencia a expandirse a través de las raíces, lo ideal es plantarla directamente en el suelo, formando canteros o grupos de plantas. Sin embargo, también puede cultivarse en macetas amplias, siempre que se le deje espacio suficiente para crecer.

Con sus flores intensas y su porte llamativo, la salvia azul es una opción ideal para quienes buscan un jardín más colorido y desean atraer aves e insectos beneficiosos a su espacio verde.

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