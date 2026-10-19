Parece una mariposa, se mueve sola y puede cultivarse en macetas: la planta poco conocida que sorprende a los jardineros

La Oxalis triangularis, conocida como planta mariposa, sorprende por sus hojas violetas que se abren durante el día y se cierran por la noche. Foto: Unsplash.

En el mundo de la jardinería existen plantas que se destacan por sus flores, sus colores o su resistencia. Sin embargo, algunas especies poseen características mucho más sorprendentes, como la capacidad de mover sus hojas sin necesidad de que alguien las toque.

Una de ellas es la Oxalis triangularis, popularmente conocida como planta mariposa o trébol morado, una especie ornamental originaria de Sudamérica que se distingue por sus hojas triangulares de intenso color violeta.

Parece una mariposa, pero es una planta: sus hojas triangulares cambian de posición según los ciclos de luz y oscuridad. Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0.

Lo más curioso es que sus hojas cambian de posición a lo largo del día: permanecen extendidas cuando reciben luz y se pliegan durante la noche, creando un efecto visual que recuerda a una mariposa cerrando sus alas.

Aunque parece un fenómeno extraordinario, este movimiento responde a un mecanismo natural que permite a la planta reaccionar a los cambios ambientales.

Por qué la Oxalis triangularis mueve sus hojas como si fueran alas de mariposa

El movimiento de esta planta se conoce científicamente como nictinastia, un fenómeno que ocurre en determinadas especies vegetales y que está relacionado con los ciclos diarios de luz y oscuridad.

A diferencia de los movimientos producidos por el crecimiento, la nictinastia permite que las hojas cambien de posición de manera reversible gracias a modificaciones en la presión interna de determinadas células.

Originaria de Sudamérica, la Oxalis triangularis puede cultivarse en macetas y es una alternativa original para decorar interiores, balcones y jardines. Foto: Unsplash.

En el caso de la Oxalis triangularis, este mecanismo provoca que las hojas se desplieguen durante el día y se cierren gradualmente cuando oscurece. Este comportamiento no significa que la planta esté marchitándose ni que necesite agua. Por el contrario, forma parte de su funcionamiento natural y está relacionado con su reloj biológico.

La particularidad también explica por qué recibe el nombre de planta mariposa: sus tres folíolos triangulares, sostenidos por tallos delgados, recuerdan a pequeñas alas violetas que parecen cobrar vida.

Qué dicen los expertos sobre la planta mariposa y su particular comportamiento

En un artículo publicado en marzo de 2026 por la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, la horticultora Gwen Funk explicó que las plantas del género Oxalis presentan un ritmo diario que les permite plegar sus hojas durante la noche y volver a extenderlas con la luz de la mañana.

Según la especialista, este movimiento se produce porque ciertas células ubicadas en la base de las hojas responden a las señales luminosas, modificando su volumen y provocando el desplazamiento de los folíolos.

La planta mariposa se mueve sola gracias a un fenómeno natural llamado nictinastia, que permite que sus hojas se plieguen durante la noche. Foto: Unsplash.

Además, Funk destacó que estas plantas pueden mantenerse en interiores durante todo el año si reciben los cuidados adecuados.

Sin embargo, advirtió sobre una particularidad que suele preocupar a quienes las cultivan: la Oxalis puede perder sus hojas durante determinados períodos sin que eso signifique que haya muerto.

“No tires la planta, ya que es una parte natural del ciclo de crecimiento del trébol”, señaló Funk, en una traducción de sus declaraciones originales.

La experta explicó que esta etapa de reposo puede aparecer después de la floración o como respuesta al calor intenso y a una disminución de la luz. Durante ese tiempo, la planta conserva reservas en sus estructuras subterráneas y puede volver a brotar cuando mejoran las condiciones.

Cómo cuidar la Oxalis triangularis en macetas y mantener sus hojas violetas

Una de las ventajas de esta especie es que puede cultivarse tanto en interiores luminosos como en balcones y jardines protegidos. No obstante, necesita ciertas condiciones para desarrollar un follaje saludable.

Con hojas de un intenso color violeta y pequeñas flores delicadas, esta especie ornamental se destaca por su apariencia y su particular comportamiento. Foto: Unsplash.

De acuerdo con las recomendaciones de la Universidad de Missouri y la Royal Horticultural Society, los cuidados principales son:

Luz: colocarla cerca de una ventana con abundante iluminación indirecta. El sol intenso del mediodía puede quemar sus hojas.

Riego: mantener el sustrato ligeramente húmedo durante el crecimiento, dejando secar un poco la superficie entre riegos.

Maceta: elegir un recipiente con agujeros de drenaje para evitar la acumulación de agua.

Temperatura: protegerla de las heladas, el calor excesivo y las condiciones extremas.

Fertilización: utilizar abono equilibrado y diluido durante la etapa de crecimiento activo, sin fertilizar cuando está en reposo.

En Argentina, puede ubicarse en un balcón con luz filtrada o en un patio protegido. En regiones con inviernos fríos, lo más conveniente es trasladarla al interior cuando exista riesgo de heladas.

Otro detalle interesante es que la Oxalis triangularis también produce pequeñas flores blancas o rosadas, que contrastan con el color oscuro de sus hojas.

El error más común al cuidar la planta mariposa

Uno de los errores más frecuentes consiste en interpretar la caída de sus hojas como una señal de que necesita más agua. Sin embargo, durante su período de reposo, aumentar el riego puede resultar perjudicial y favorecer la pudrición de las estructuras subterráneas.

Fácil de cultivar en espacios luminosos, la Oxalis triangularis necesita riego moderado, buen drenaje y protección frente al sol intenso para mantenerse saludable. Foto: Unsplash.

Cuando la planta comienza a perder el follaje de manera natural, lo recomendable es reducir considerablemente el agua y esperar la aparición de nuevos brotes.

La Universidad Estatal de Carolina del Norte también señala que esta especie puede multiplicarse mediante la división de sus rizomas, lo que permite obtener nuevas plantas a partir de un ejemplar establecido.

Así, la Oxalis triangularis reúne varias características que la convierten en una opción ornamental llamativa: hojas que parecen alas de mariposa, movimientos diarios, flores delicadas y la posibilidad de cultivarla en espacios reducidos.

Su mayor atractivo, sin embargo, sigue siendo ese pequeño espectáculo natural que se repite cada día: hojas que se abren con la luz y se cierran lentamente cuando llega la noche.