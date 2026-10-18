Poner un palito de madera en la maceta de la lengua de suegra: para qué sirve y cómo ayuda a controlar el riego

Por qué es clave evitar el exceso de agua en la lengua de suegra. Foto: Gemini

La lengua de suegra es una de las plantas más resistentes y populares en los hogares, pero su principal enemigo es el exceso de agua. Para evitar problemas en las raíces, muchos optaron por un método simple y efectivo: introducir un palito de madera en la tierra antes de volver a regar.

Este truco casero permite saber si el sustrato todavía conserva humedad en profundidad, algo clave para no pasarse con el agua y mantener la planta sana.

Cómo usar el palito de madera para controlar el riego

El procedimiento es sencillo: hay que tomar un palito de madera limpio y clavarlo varios centímetros en la tierra de la maceta, con cuidado de no dañar las raíces. Después de unos instantes, se retira el palito y se observa su estado.

Con el inicio de la primavera, la lengua de suegra (Sansevieria) encuentra las condiciones ideales para volver a crecer con fuerza. Foto: Gemini

Si el palito sale oscuro, húmedo o con tierra pegada, significa que la tierra todavía tiene agua y no hace falta regar. En cambio, si sale seco y limpio, es señal de que el sustrato necesita humedad.

Es importante hacer la comprobación en profundidad, ya que la superficie puede estar seca pero la parte cercana a las raíces aún húmeda.

Por qué es clave evitar el exceso de agua en la lengua de suegra

La Dracaena trifasciata, conocida como lengua de suegra, almacena agua en sus hojas y soporta mejor la sequía que el riego excesivo. Si la tierra permanece húmeda mucho tiempo, aumenta el riesgo de pudrición de raíces, uno de los problemas más comunes en esta especie.

El método del palito ayuda a prevenir este inconveniente, pero no reemplaza la observación general de la planta ni el control de las condiciones del ambiente.

Además, es fundamental que la maceta tenga agujeros de drenaje y que el exceso de agua pueda salir después de cada riego.

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