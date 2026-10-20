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Si tenés bombillas viejas de mate, tenés un tesoro: cómo reutilizarlas para ayudar a tus plantas

Convertir una bombilla vieja en soporte para tallos finos es una opción práctica y ecológica, pero requiere ciertos cuidados para no dañar las raíces ni el crecimiento.

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Si tenés bombillas viejas de mate, tenés un tesoro: cómo reutilizarlas para ayudar a tus plantas
Si tenés bombillas viejas de mate, tenés un tesoro: cómo reutilizarlas para ayudar a tus plantas. Foto: Gemini
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Las bombillas de mate que ya no usás pueden tener una segunda vida en el jardín. Si son de metal, están limpias y no presentan corrosión ni bordes filosos, pueden funcionar como pequeños tutores para plantas de tallos finos que necesitan ayuda para mantenerse erguidas.

El truco consiste en aprovechar la longitud de la bombilla para acompañar el crecimiento de tallos débiles o jóvenes. Antes de usarla, es fundamental lavarla bien, retirar cualquier residuo y asegurarse de que no tenga partes sueltas ni puntas peligrosas. Así, se evita lastimar la planta o interferir con su desarrollo.

Cuándo conviene usar una bombilla como tutor y cuándo no

No todas las plantas se benefician de este recurso. Una bombilla suele ser demasiado corta o delgada para ejemplares grandes, tallos pesados o especies que requieren una estructura firme. En esos casos, lo mejor es optar por tutores específicos de jardinería, como los de madera, bambú o metal, que ofrecen mayor resistencia y estabilidad.

Bombilla de mate. Foto Unsplash.
Bombilla de mate. Unsplash.

Deborah J. Benoit, especialista en jardinería de la Universidad de Vermont, explica que los soportes ayudan a mantener tallos y frutos fuera del suelo, pero deben elegirse según las necesidades de cada planta. La clave es que el tutor acompañe el crecimiento sin romper ni dañar hojas, flores o tallos.

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Precauciones para no dañar las raíces ni el tallo

Los expertos de la Universidad de Maryland recomiendan colocar los tutores con cuidado para evitar dañar las raíces. En el caso de las bombillas, no conviene clavarlas junto al tallo sin verificar primero la ubicación de las raíces. Además, nunca hay que atar la planta con alambre fino ni apretar el tallo contra el metal, ya que esto puede provocar heridas o limitar el desarrollo.

Si el soporte queda inestable, se mueve demasiado o roza la planta con el viento, es preferible retirarlo para evitar daños. Lindsey Purcell, especialista en arboricultura de la Universidad Purdue, advierte que tutores demasiado altos, apretados o usados por mucho tiempo pueden perjudicar el crecimiento, especialmente en árboles jóvenes. Aunque su consejo apunta a ejemplares grandes, la precaución también aplica para plantas de interior o de jardín.

Una bombilla vieja puede ser útil en situaciones puntuales, siempre que esté limpia, sea segura y no interfiera con las raíces ni con el crecimiento del tallo.

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