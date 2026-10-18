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Poner piedras en la maceta de la lengua de suegra: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

Las piedras pueden mejorar la decoración y el orden, pero no evitan la pudrición de las raíces. El secreto está en el riego y el sustrato.

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Poner piedras en la maceta de la lengua de suegra: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene.
Poner piedras en la maceta de la lengua de suegra: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene. Foto: Foto: Gemini
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La lengua de suegra es una de las plantas favoritas para interiores gracias a sus hojas largas, su resistencia y el bajo mantenimiento que requiere. Aunque se adapta a distintos ambientes, hay un punto clave para que se mantenga sana: evitar el exceso de agua en las raíces.

En muchas casas, se acostumbra a colocar piedras decorativas en la superficie de la maceta. Esta práctica puede sumar estilo y ayudar a mantener el sustrato en su lugar, pero no siempre es beneficiosa para la planta. Saber cómo y dónde ubicarlas es fundamental para no perjudicarla.

Qué beneficios tienen las piedras en la maceta

Colocar una capa fina de piedras limpias sobre la tierra puede aportar varias ventajas prácticas y estéticas:

  • Mejoran la decoración: las piedras blancas, grises o de tonos naturales generan un contraste atractivo con el verde de las hojas.
  • Evitan salpicaduras: al regar, las piedras ayudan a que el sustrato no salte fuera de la maceta.
  • Mantienen el orden: una cobertura liviana ayuda a contener pequeñas partículas de tierra y da un aspecto más prolijo.
  • Reducen la evaporación superficial: según el material y el espesor, pueden disminuir la pérdida de humedad de la capa superior del sustrato.
Este método ayuda a mejorar el sustrato de la planta.
Este método ayuda a mejorar el sustrato de la planta. Foto: Foto: Gemini

Sin embargo, estos beneficios no significan que las piedras mejoren el drenaje ni que protejan las raíces de la pudrición.

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Cómo colocar las piedras sin afectar la salud de la planta

Para aprovechar el efecto decorativo sin dañar la lengua de suegra, lo ideal es elegir piedras limpias y libres de productos químicos. Se recomienda distribuirlas en una capa fina sobre la superficie del sustrato, dejando algunos espacios libres para poder observar el estado de la tierra y controlar la humedad.

No conviene apretar las piedras contra la base de las hojas, ya que la acumulación de humedad en esa zona puede favorecer problemas en los tejidos.

Antes de sumar piedras, es importante asegurarse de que el sustrato esté en buenas condiciones: si la tierra permanece mojada varios días o tiene mal olor, hay que revisar el riego, las raíces y el drenaje antes de agregar cualquier elemento decorativo.

¿Las piedras evitan que se pudran las raíces?

Este es uno de los mitos más comunes. La Dracaena trifasciata (nombre científico de la lengua de suegra) es una suculenta que almacena agua en sus hojas y tolera mejor la sequía que el exceso de humedad.

El cuidado principal para evitar la pudrición de las raíces es usar un sustrato aireado y una maceta con agujeros de drenaje. Poner piedras sobre la tierra no previene la pudrición: si la cobertura es muy gruesa, incluso puede dificultar saber cuándo el sustrato está seco.

Tampoco se recomienda colocar piedras en el fondo de la maceta como método para mejorar el drenaje. Esa práctica puede generar una zona de acumulación de agua y no reemplaza la necesidad de un sustrato adecuado.

Si la planta muestra hojas amarillas, blandas o con manchas oscuras, lo primero es revisar la frecuencia de riego y el estado de las raíces.

Cada cuánto regar la lengua de suegra

  1. La frecuencia de riego depende de la temperatura, la luz, el tamaño de la maceta y el tipo de sustrato.
  2. No hay una cantidad fija de días para todas las plantas: lo mejor es dejar que la tierra se seque por completo antes de volver a regar.
  3. Para comprobarlo, se puede introducir un dedo o un palito de madera en el sustrato y ver si sale húmedo. En verano, la planta puede necesitar agua más seguido; en invierno, crece más lento y el sustrato tarda más en secarse.
  4. Al regar, conviene hacerlo de manera abundante hasta que el agua salga por los orificios de la base. Después, hay que retirar el excedente del plato y evitar que la maceta quede apoyada sobre agua acumulada.
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