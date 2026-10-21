comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Jabón potásico, agua y aceite de neem: para qué sirven y qué precauciones recomiendan los expertos

Aunque ambos productos se usan para combatir plagas, los expertos recomiendan no combinarlos sin seguir las indicaciones de cada fabricante.

26 Planeta
Por 26 Planeta
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mezclar jabón potásico, agua y aceite de neem.
La clave, según los especialistas, es no aumentar las cantidades ni agregar ingredientes para potenciar el efecto. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El jabón potásico y el aceite de neem se volvieron populares en la jardinería doméstica para el manejo de plagas, pero la idea de mezclarlos no siempre garantiza mejores resultados. Según los especialistas, la compatibilidad entre ambos depende de la formulación de cada producto, el tipo de planta y el problema a tratar.

Por eso, antes de preparar una mezcla casera, los expertos insisten en revisar las etiquetas y respetar las recomendaciones del fabricante. No existe una proporción universal que sea segura para todas las especies vegetales ni para cualquier situación.

Para qué se usan el jabón potásico y el aceite de neem

El jabón potásico formulado como insecticida actúa por contacto y es efectivo contra plagas de cuerpo blando. Por su parte, los productos a base de neem pueden emplearse para combatir ciertos insectos y ácaros, aunque su eficacia depende de la composición y las indicaciones autorizadas.

Mezclar jabón potásico, agua y aceite de neem: para qué sirve y qué precauciones recomiendan los expertos
Mezclar jabón potásico, agua y aceite de neem: para qué sirve y qué precauciones recomiendan los expertos. Foto: Gemini

El agua suele utilizarse como vehículo para diluir estos productos, pero eso no significa que siempre puedan mezclarse sin riesgos. La plataforma Ask Extension, que reúne respuestas de especialistas de servicios de extensión universitaria de Estados Unidos, advierte que no recomienda combinar pesticidas por cuenta propia si las etiquetas no contemplan esa mezcla.

Contenido Recomendado

Si tenés botellas de leche vacías, guardalas:cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos

Si tenés botellas de leche vacías, guardalas: cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos.

Poner hojas secas sobre la tierra de las macetas:qué puede provocarle a tu planta en primavera

Poner hojas secas sobre la tierra de las macetas: qué puede provocarle a la planta en primavera

La recomendación general es aplicar cada producto según las instrucciones del fabricante y evitar experimentos que puedan dañar las plantas.

Qué precauciones hay que tener antes de aplicar estos productos

Uno de los principales riesgos de usar estos productos sin control es la fitotoxicidad, es decir, el daño que pueden causar en la planta. La Universidad de California señala que tanto los jabones insecticidas como los productos a base de neem pueden provocar decoloración, bordes marrones y zonas de tejido muerto en las hojas si se aplican en condiciones inadecuadas.

Antes de tratar una planta, es fundamental comprobar que el producto esté indicado para esa especie y para la plaga que se busca controlar. Además, hay que respetar la dosis, la frecuencia y las condiciones de aplicación que figuran en la etiqueta. No conviene pulverizar bajo sol intenso, con temperaturas elevadas o sobre una planta estresada si las instrucciones lo desaconsejan.

La clave, según los especialistas, es no aumentar las cantidades ni agregar ingredientes para potenciar el efecto. Si la etiqueta no autoriza la combinación de jabón potásico y aceite de neem, lo más prudente es no mezclarlos y elegir un tratamiento específico para la plaga identificada.

JardínPlantasEvergreen
26 Planeta
26 Planeta

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

Nota Más leídas

  1. A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”:más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

    A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”: más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

  2. Si tenés botellas de leche vacías, guardalas:cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos

    Si tenés botellas de leche vacías, guardalas: cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos

  3. Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar:“Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

    Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar: “Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

  4. En 2023, una perra salvó a una tortuga en peligro de extinción de quedar congelada:tres años después, viajó 8.000 kilómetros para volver al mar

    En 2023, una perra salvó a una tortuga en peligro de extinción de quedar congelada: tres años después, viajó 8.000 kilómetros para volver al mar

  5. Poner hojas secas sobre la tierra de las macetas:qué puede provocarle a tu planta en primavera

    Poner hojas secas sobre la tierra de las macetas: qué puede provocarle a tu planta en primavera
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Angustia en el folklore:murió a los 70 años un legendario cantor que llevó el chamamé por el mundo durante 5 décadas

murió hugo flores referente del chamamé argentino

Tiene más de 25 años de historia, recorrió 70 ciudades y debuta en Argentina:la banda española que llega a Niceto con entradas desde $40.000

FMS Argentina 2026:dónde ver en vivo Mecha vs. Dybbuk por Canal 26

Dónde queda Huanguelén, el pueblo que vio nacer al histórico José Larralde y cuyo nombre de origen mapuche significa “lucero del alba”

Autos

El nuevo Tesla Roadster tiene una limitación que sorprende:necesita 7 horas de carga para funcionar solo 6 segundos

Presentación del nuevo Tesla Roadster.

Mide menos de 300 centímetros, alcanza los 90 km/h y promete ser la gran estrella de los autos eléctricos en 2027

No es ciencia ficción:China desarrolla robots autónomos tipo “manada de lobos” para la guerra

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Turismo

Mientras BTS canta en La Plata, Buenos Aires tendrá un festival coreano con entrada gratis, gastronomía y K-pop

kpop, kbeauty, buenos aires, corea del sur, kdramas

Tiene 70.684 habitantes y se prepara para la Fiesta del Dulce de Leche:la ciudad bonaerense que reunirá a Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga en un gran evento regional

Unos 750 habitantes, una montaña de 4.707 metros y 92.000 hectáreas protegidas:el pueblo escondido de Neuquén

Los Charros tocarán gratis en una fiesta de Lobos:fecha y lugar del evento que tendrá al lechón de campo asado como protagonista