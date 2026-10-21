Los botánicos la recomiendan: la planta aromática con los colores de la Selección Argentina que bautizaron con el nombre de Messi

Messi tiene su propia planta Foto: CANAL26

La naturaleza volvió a sorprender con un descubrimiento que combina la ciencia y el fútbol, ya que un equipo de investigadores identificó una especie vegetal desconocida hasta ahora para la ciencia en las montañas de Perú y por sus colores, decidieron rendirle homenaje a Lionel Messi y a la camiseta de la Selección Argentina. Se trata de un arbusto que crece en un ambiente montañoso, que se distingue por sus flores celestes y blancas y que tiene un aspecto curioso para los especialistas.

Messi tiene su propia especie de planta: la Salvia mesii Foto: Paúl González

Salvia messii: cómo es la planta que homenajea a Lionel Messi

La Salvia messii es una nueva especie de la familia de las lamiáceas, muy parecida a otras plantas aromáticas como la menta, el romero y la lavanda. Se desarrolla como un arbusto que puede alcanzar aproximadamente un metro y medio de altura y que se caracteriza por sus flores celestes y blancas.

Su principal particularidad visual es la combinación de colores de sus pétalos, que recuerda a la camiseta de la Selección argentina y, gracias a eso, recibió el nombre de Salvia messii, en honor al astro del fútbol, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su influencia internacional.

La especie crece en laderas rocosas y sectores de matorrales de los Andes del centro y sur de Perú, a una altitud de entre 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Su adaptación a estas condiciones forma parte de las características que los científicos estudiaron para determinar que se trataba de una planta diferente de las ya registradas.

Además, el hallazgo de esta nueva planta también encendió una señal de alerta: su distribución geográfica es limitada y su hábitat enfrenta amenazas ambientales que ponen en riesgo su supervivencia.

Cómo fue el descubrimiento de la nueva especie en los Andes peruanos

El hallazgo comenzó cuando el ingeniero agrónomo oriundo de Argentina, Rolando Uría, observó fotografías de un arbusto compartidas en la plataforma de ciencia ciudadana. Allí, las imágenes mostraban una planta que no lograban identificar dentro de los registros botánicos posibles, por lo que decidió profundizar la investigación.

Messi tiene su propia especie de planta: la Salvia mesii Foto: Paúl González

A partir de esa primera observación, Uría se vinculó con el botánico peruano Paúl Gonzáles Arce, investigador del Museo de Historia Natural de Lima, y con el biólogo Jean Capcha Ramos. Los tres participaron en un trabajo que incluyó la revisión de documentación histórica, el análisis de ejemplares conservados en colecciones científicas y expediciones a las zonas montañosas donde crece la planta.

Luego de una exhaustiva investigación, el equipo confirmó que las características del nuevo ejemplar corresponden a una especie que nunca antes fue vista. El descubrimiento fue publicado en la revista científica especializada Phytotaxa, lo que permitió incorporar la nueva planta a los registros botánicos.

Por qué la planta lleva el nombre de Messi

La Salvia messii combina un reconocimiento al futbolista argentino con una referencia a las características de la propia especie. El epíteto messii es una forma de homenajear a Lionel Andrés Messi dentro de las reglas de nomenclatura botánica, que establecen criterios específicos para asignar nombres científicos a las plantas.

La doble “i” final responde a una construcción latina utilizada en nombres dedicados a personas. En este caso, funciona como una referencia al vínculo entre la especie y el jugador, mientras que los pétalos celestes y blancos refuerzan la asociación con la camiseta de la Selección argentina.

Messi tiene su propia especie de planta: la Salvia mesii Foto: Paúl González

A pesar de su descubrimiento, la Salvia messii enfrenta un panorama delicado. Los investigadores señalaron que su distribución conocida se concentra en una franja geográfica reducida de los Andes peruanos, una condición que puede aumentar su vulnerabilidad frente a las alteraciones del ambiente.

Entre las amenazas mencionadas se encuentran los incendios forestales y los efectos del cambio climático, que pueden modificar las condiciones de los ecosistemas de montaña. Cuando una especie depende de un territorio acotado, la pérdida o transformación de ese ambiente puede tener consecuencias importantes para su supervivencia.