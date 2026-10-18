Lionel Messi volvió al estadio donde hizo historia con Argentina, marcó dos golazos y emocionó a la Scaloneta con un mensaje

Lionel Messi emocionó a sus seguidores con un nostálgico posteo tras regresar al estadio de Atlanta, donde vivió una noche histórica con la Selección argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha. Después de marcar un doblete en la victoria de Inter Miami por 3-1 ante Atlanta United, el rosarino compartió una publicación en sus redes sociales que emocionó a los seguidores de la Selección Argentina y provocó la reacción de varios integrantes de la Scaloneta.

El encuentro se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario que guarda un recuerdo especial para el capitán argentino. Allí, el pasado 15 de julio, la Albiceleste consiguió una histórica victoria por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, con dos asistencias de Messi para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La Scaloneta reaccionó al emotivo mensaje de Lionel Messi: Enzo Fernández recordó la semifinal del Mundial 2026 y felicitó al capitán argentino por su doblete con Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Su regreso al estadio, esta vez con la camiseta de Inter Miami, estuvo acompañado por un mensaje que dejó en evidencia cuánto significa aquel recuerdo para el futbolista de 39 años.

El emotivo posteo de Lionel Messi y la reacción de Enzo Fernández

Tras el triunfo, Messi publicó una serie de imágenes en Instagram y acompañó las fotografías con una frase cargada de nostalgia.

“Una victoria más con Inter Miami en un estadio que me trae recuerdos hermosos de hace poquito…..”, escribió el rosarino, haciendo referencia a aquella inolvidable semifinal mundialista.

La publicación no tardó en recibir comentarios de sus excompañeros de la Selección argentina. Entre ellos apareció Enzo Fernández, uno de los protagonistas de aquella victoria ante Inglaterra, quien reaccionó con un mensaje breve y emotivo: “Atlanta 🥹🩵🤍 Felicidades Leo 🐐”, expresó el mediocampista.

El comentario llegó pocos días después de que Enzo reflexionara sobre la nueva etapa de la Albiceleste sin su histórico capitán. “Va a ser extraño, obviamente. Jugadores así son irreemplazables. No se trata de buscar otro Messi porque no va a existir. La selección va a tener que seguir construyendo su historia, con otros jugadores tomando responsabilidades, pero sabiendo todo lo que dejó él”, había declarado en una entrevista con La Nación.

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra. Foto: EFE

De esta manera, una simple publicación de Messi volvió a conectar a los protagonistas de una de las noches más recordadas de la Selección Argentina, demostrando que los momentos compartidos con la Albiceleste siguen presentes, incluso después de su despedida.